Ce le-a spus judecătorilor liderul sindical de la Oil Terminal despre „afacerea” rezidurilor petroliere?

Astăzi, la Tribunalul Constanța, liderul de sindicat de la SC Oil Terminal SA, Aurel Gheorghe, a fost audiat de judecători în dosarul în care fostul director general al Oil Terminal, Ștefan Ene, este acuzat de trafic de influență, Octavian Iulian Natu, fostul director al SC Petrotrans SA, de complicitate la trafic de influență și la cumpărare de influență, Mihai Moise, reprezentant al SC NAC Industrii SRL București, de cumpărare de influență, iar Marian Toma, director de producție al SC NAC Industrii SRL, de complicitate la cumpărare de influență.Procurorii spun că, la data de 6 ianuarie 2011, Ene ar fi primit de la Mihai Moise aproximativ 40.000 de dolari pentru a-l convinge pe directorul general al SC Oil Terminal SA Constanța, Silviu Wagner, să aprobe încheierea unui contract prin care firma constănțeană să livreze pentru SC NAC Industrii SRL București reziduuri petroliere în condiții avantajoase. În luna martie 2011, cei patru au fost arestați, dar eliberați la trei zile de judecătorii de la Curtea de Apel Constanța.Toți inculpații, cu excepția lui Toma, încă de la primele termene, au recunoscut acuzațiile și au cerut instanței aplicarea Micii reforme în justiție.Astăzi, liderul de sindicat Aurel Gheorghe a susținut că reziduurile petroliere se vând, la Oil Terminal, la un preț mult subevaluat, respectiv cu doar 33 de dolari per tonă. „Reziduurile petroliere tip A au o calitate foarte bună, în condițiile în care ele trebuie să conțină 50 - 60% apă, conform normelor, dar în realitate conțin 16 – 17%, conform rapoartelor de încercare elaborate de laboratoarele Oil Terminal. Aceste reziduuri sunt mult sub prețul pieței, fiind de 15 ori mai ieftine decât păcura. În aceste condiții, din cauza prețului și caracteristicilor, există multe societăți comerciale care doresc să cumpere acest produs, care apoi se întoarce sub formă de păcură. Nu știu ce ordine de preferință există în selectarea firmelor, știu că directorul general Silviu Wagner stabilește acest lucru”, a declarat, astăzi, în fața judecătorilor, Aurel Gheorghe.