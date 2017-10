Ce infracţiuni au mai sesizat poliţiştii rutieri

Ce infracțiuni au mai sesizat polițiștii rutieri

Trei bărbați au fost prinși de polițiștii rutieri constănțeni, în timp ce se aflau la volan, deși nu aveau permis de conducere sau se aflau sub influența alcoolului. Astfel, Andrei C., de 55 de ani, din Constanța, a fost prins de oamenii legii în timp ce conducea pe strada Soveja, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,47mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, polițiștii l-au prins pe Nicolae I., de 65 de ani, din Cernavodă, care conducea prin municipiu, pe strada Răsăritului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.În fine, un tânăr din Medgidia a fost prins în timp de conducea tot fără permis. Marian Bogdan P., de 28 de ani, conducea pe strada Canalului din municipiul Medgidia, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cei trei s-au ales cu dosar penal.