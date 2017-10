Ce infracţiuni au mai descoperit poliţiştii de la rutieră

Ce infracțiuni au mai descoperit polițiștii de la rutieră

Polițiștii Secției 2 Constanța îl cercetează în stare de libertate pe S. Ion, care a condus un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii din Eforie îl cercetează în stare de libertate pe R. Elvis, de 26 de ani, din localitate, care a condus un autoturism, fără a poseda permis de conducere.Polițiștii din Eforie îl cercetează în stare de libertate pe C. Gabriel-Cristian, de 25 de ani, din localitate, care a condus un moped, care nu era înmatriculat sau înscris în circulație, și fără a poseda permis de conducere.Polițiștii Agigea îl cercetează în stare de libertate pe R. Iulius Liviu, de 45 de ani, care a condus un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a refuzat să fie testat alcooscopic, recoltându-se probe biologice.