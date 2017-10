Ce îi aşteaptă, de mâine, pe infractori

1

Somnul merdialqaedanilor kustendilii, naste monstrii jigano-pesedisti

Am gasit doua articole de investigatie in merdia de Tampitopole, despre arhicriminalul pesedist Constantinescu, poreclit Spondiliul de catre kustendilii si constanteni. Am fost surprins. M'am intrebat de ce merdialqaedanii locali nu au fost primii sa informeze sulimea despre crimele suprarealiste ale supraponderalului a carui singura opera...politicastra este DESFIINTAREA justitiei din bantustanul groazei. Cum au reusit tampitopolenii sa afle "secrete" din activitatea criminala a bossului antijudetului, iar localii nu? Nu cumva merdialqaedanii de la malu' marii ce plange, plange, plange de groaza ca uda tarmul IMPUTZIT de hoiturile-ambulante jigano-pesediste, ii acopera pe criminali, in loc sa'i dezbrace pana la...pijamaua(straaamta) vargata si sa'i arunce'n ghearele oprobiului public?! In loc sa'l astepte Jilava, pe infractorul arestat Spondiliu l'a asteptat altceva, altundeva - taman in Amerikk - a fost asteptat cu flori, paine si sare si limuzina superlux, de catre seKuristi Rromarlani in frunte cu un anume Kivou, un Greco-Tzigan avokkt de meserie(???) trimis de Poanta sa faca pe...consulul Rromarlan la Los Angeladrones. Cititi aici, unde au ajuns banii furati de la gura copiilor din Kustendge: http://www.evz.ro/detalii/stiri/republica-lui-nicusor-constantinescu-1078735.html