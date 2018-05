2

Ionuț Kkstea e Greco-Tzigan/Machidoni, fratele Mi'aelei Gioana

Putin a lipsit ca Mi'aelabila Gioana sa fie Prima Piranda din Nebunistanul-Rromarlanesc, sau Fuhreresa tutulor Rromarlanilor. Am gasit una din notițele mele din trecut. Ionutzigan-damblagiu Kkstea isi făcuse un salariu de 35000 euro lunar la bankk fosta romaneasca, INHATATA de streini satanic-rapace, unde...muncea din greu, psihopatul...palazmareanul surorii sale de sânge strikat, recte Kkrjaloaika psihiatrabiata! Vad ca Mihalache nu scrie numele "firmei" ce a comis CRIMA neverosimilă. Am gasit pe alt site. E o gashkk formata din trei firme. Una cu nume...pulonez, una cu nume germaniac, a treia cu nume de...maimuță, adica japonez(???). Daca si Japonezii sunt implikktzi in Holocaustul Romanilor, nu cred că un Om mai poate spera ceva normal, omenesc pt fostii Romani. Ionutzigan Kkstea are depuși in paradisuri fiscale, peste un miliard de dolari. Binentels, bani negrii pt tot clanul Kkstea-Gioana. Sa amintim ca "tatăl" lui Mircea Gioana a fost generalabagiu in seKuritatea ceaușistă, organizatia arhicriminala ce, impreuna cu armatarata, a distrus socialismul si fosta Romanie impreuna cu poporul ei! Blestemati sa fie Greco-Tziganii/Machidonii gen Costea, Ciumara, Behehekklis, Stelian Dutu, V.Ponta etc. Amin!