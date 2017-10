Ce faci când dai nas în nas cu hoţul - îl alergi sau suni la 112?

1

Gresit

Gresit abordata problema din mai multe motive! In primul rand politia nu are echipaje pentru a raspunde la apelurile de urgenta ( nu au benzina, sunt la alta solicitare, etc) si in al doilea rand va spun cavdin ghinionul meu din cele 6 furturi suferite sau solutionat (cu mari emotii ) numai acele cazuri in care mi-am prins hotul singur ! Institutiile statului isi ascund problemele in legi impotriva normalitatii !