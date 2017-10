Ce este şantajul rutier şi cum să nu cădeţi pradă unor infractori care vă lovesc intenţionat maşina

Ce este șantajul rutier și cum să nu cădeți pradă unor infractori care vă lovesc intenționat mașina

Un sfat important pentru soferi: daca ati fost implicati intr-o tamponare, evitati sa cadeti "la pace".Aveti toate sansele sa platiti cu varf si indesat pentru faptul ca nu cunoasteti legea, dar mai ales sa-i imbogatiti pe cei specializati in accidentele usoare provocate. Doi dintre acesti indivizi au cazut in plasa politistilor si au fost arestati. Pana sa fie prinsi, au pacalit cel putin cinci soferi naivi.Un flagrant reusit de ofiterii de la Brigada rutiera din Bucuresti a pus punct unei escrocherii prin care au fost inselati multi soferi. Cinci dintre ei s-au plans pana acum ca au fost nevoiti sa plateasca pana la 500 de lei unor indivizi cu care se tamponasera in trafic. Era taxa cu care isi cumparau linistea. Protagonistii afacerii sunt doi barbati din Ialomita specializati in santaj rutier.Cum se intampla totulCei doi indivizi isi alegeau victimele in special in intersectiile laturalnice din Capitala. Stateau la panda pe drumul cu prioritate, iar cand dintr-o parte sau alta venea o masina deveneau suspect de politicosi si invitau soferii sa intre in intersectie. Apoi accelerau si provocau tamponarea.Imediat dupa accident, presupusii soferi vinovati erau presati sa plateasca din buzunar sub diferite pretexte. Ba contravaloarea stricaciunilor, ba taxa care ar fi inlocuit amenda politiei. In schimb, cei loviti promiteau ca nu vor merge la politie. Ca sa fie convingatori, profitau ca victimele nu stiu codul rutier si inventau pedepse pe care acestia le-ar fi primit.Pana la urma, celor doi li s-a infundat. Ofiterii politiei rutiere au organizat o misiune sub acoperire si i-au prins. Suspectii au fost retinuti si arestati pentru 29 de zile, sub acuzatia de santaj.Sursa: www.stirileprotv.ro