Ce e de făcut cu maşinile înmatriculate în Bulgaria?

victima a unui texan

Personal am fost lovit din spate de un texan, el a umflat din umeri, eu mi-am desumflat portofelul. Portretul robot al texanului cred ca e romanul prost,sarac, plin de el, de scheme si de figuri,mandru ca e cetatean european si dovedeste asta avand lighean bulgaresc si implinit ca el a iesit din tara (chiar daca numai in Bulgaria) reusind astfel sa starneasca "invidia" celorlalti. Orice alt comentariu din partea lor, cum ca nu e asa, e o dovada ca aceasta e realitatea. Suntem europeni, luam masini de unde vrem, dar dupa max 90 de zile sa fie obligatorie inmatricularea acolo unde ai buletinul. Secam face abuz de aceste libertati si le aduc aminte acestor persoane ca e o vorba simpla in popor: "Libertatea ta se termina acolo unde incepe libertatea mea". Acesti texani conduc cu sictir rablele aratand si dispretul celor din jur. Fac asta inclusiv prin argumente gen, EU am drepturi, EU sunt liber sa iau ce vreau si de unde vreau, EU pot voi nu, etc, etc, dar numitorul comun este " EU " ,adica in viziunea lor, ei sunt miezul, restul nu conteaza. Sincer doresc sa vad un carambol, numai cu texani, pt ca nimic nu doare mai tare decat sa ai parte de cei asemeni tie si sa inghiti propriul medicament. Sper sa nu mai am parte de ei si sa nu ne mai amestecam vopselele pe masini.