Ce „captură” uriaşă au prins vameşii constănţeni

Ce „captură” uriașă au prins vameșii constănțeni

Lucrătorii de la Biroul Vamal Constanța Sud au controlat un container sosit din China pentru o societate comercială din comuna Pantelimon, județul Ilfov. În urma verificărilor, inspectorii vamali au reținut aproximativ 65.000 de jucării, cum ar fi laptopuri de plastic, jucării de plus, jucării muzicale, jocuri de societate, mingii, cărți de joc, corzi pentru sărituri, mărfuri inscripționate Disney, Hello Kitty, Thomas&Friends, Angry Birds, Transformers, Monopoly, Barbie, My Little Pony, Fifa World Cup Brasil 2014, FC Barcelona, articole susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective.Dacă ar fi fost vândute pe piață la prețul produselor originale, valoarea totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 226.000 de euro.Bunurile contrafăcute au fost reținute de către autoritatea vamală în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.