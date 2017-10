Ce averi au şefii vămilor din Constanţa

Ce averi au șefii vămilor din Constanța

Isteria corupției din vămi care a cuprins România a atins până în prezent doar alte zone ale țării, Constanța fiind evitată până în acest moment. Gurile rele spun că Portul Constanța și vămile de aici ar fi oarecum „protejate“, alții, printre care chiar și președintele României, Traian Băsescu, spun că sub nicio formă Portul Constanța nu va fi „iertat“, constituind chiar o prioritate. Prin urmare, în perioada imediat următoare ne așteptăm ca toată „nebunia” să înceapă și la Constanța. Cine are drum prin vămi sau pe la frontiere știe foarte bine că frica printre angajații autorităților care lucrează acolo este cu atât mai mare cu cât au văzut câți colegi de-ai lor din țară au ajuns până în prezent după gratii. Ei nu mai au încredere în nimeni și nimic, lucrând ca la carte, cu gândul la cine a „călcat pe bec” și cu ce au fost prinși în perioada interceptărilor... Pentru că proprietățile de care s-a dovedit că dispun mulți vameși din țară - ce din salariile de bugetar și-au ridicat adevărate palate și schimbau mașinile de lux ca pe șosete - au stârnit invidia, cu sigu-ranță, multora dintre noi, să vedem care sunt averile cu care se pot lăuda șefii vămilor din Constanța. Adjunctul Vămii Constanța, mai bogat ca șefu’ Începem cu directorul coordonator al Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale (DRAOV) Constanța, Sunai Cadâr. Potrivit declarației de avere, acesta deține un teren în Constanța, dobândit în 2004, în suprafață de 345 de metri pătrați și o casă la Valu lui Traian, dobândită în 1992, în suprafață de 112 metri pătrați. El deține un autoturism Skoda Octavia. Sunai Cadâr figurează în declarația de avere și cu o datorie, respectiv un împrumut făcut la Banca Comercială Volksbank, contractat în 2007, scadent în 2032, în valoare de 117.000 franci elvețieni. Venitul anual încasat de acesta din salariu este de 70.687 de lei. Directorul adjunct al DRAOV Constanța este Florentina Ioanei. În declarația sa de avere sunt trecute două terenuri, unul agricol, în intravilan, de 1.000 de metri pătrați, dobândit în 2003, iar un altul, de 564 de metri pătrați, dobândit în 2008, ambele situate în Sat Mamaia. Valoarea acestora nu este precizată. Tot în Sat Mamaia, ea deține o casă de locuit, dobândită în 2005, în valoare de 143.210 lei. Florentina Ioanei are datorii la BRD, din 2008 până în 2028, de 76.000 de euro (credit ipotecar), și la Lenuța Stoica, în valoare de 10.000 de euro. Venitul anual obținut de aceasta din salariu este de 76.409 lei. Nici șefului Vămii de la Mangalia nu-i merge rău Bogdan Vîlsan, directorul coordonator al Biroului Vamal Constanța Sud, are o casă, în Constanța, dobândită în 2001, în suprafață de 116,72 de metri pătrați, în valoare de 82.800 de lei și un autoturism marca Daewoo Cielo. Venitul anual încasat de acesta este de 56.258 de lei. Adjunctul acestuia, Alexandru Mateiciuc, nu apare cu nicio proprietate. El a înstrăinat, în ultimii ani, un apartament situat pe bulevardul 1 Decembrie 1918, din Constanța, și 16.750 de acțiuni la BRD. Salariul încasat de acesta anual este de 71.532 de lei. Șeful Biroului Vamal Mangalia, Dorel Blaj, deține un teren în comuna Limanu, dobândit în 1993, prin moștenire, de 10.000 de metri pătrați, altul în Mangalia, dobândit în perioada 1995 - 2002, de 845 de metri pătrați, valoarea sa de impozitare fiind de 60.000 de lei, și încă unul în Mangalia, dobândit în 2003, de 210 metri pătrați, valoarea sa de impozitare fiind de 24.000 de lei. De asemenea, Blaj deține două imobile în Mangalia, unul dobândit în perioada 1997 - 2006, în suprafață de 160,8 metri pătrați, valoarea impozabilă fiind de 568.989 lei, iar altul dobândit în 1995, în suprafață de 80 de metri pătrați, având valoarea impozabilă de 7.845 de lei, fiind trecut pe SC „Gabi” SRL, societatea soției acestuia. Blaj deține un Ford Fiorino, an de fabricație 2008. Șeful de la Vama Mangalia a vândut, în 2009, un teren intravilan de 1.000 de metri pătrați, din comuna Limanu, contra sumei de 70.000 de euro. De asemenea, acesta are un depozit de 20.000 de euro la BCR și altul de 40.000 de euro la ING Bank. Salariul anual al acestuia se ridică la 75.217 lei. Teșeleanu, o avere de invidiat! De departe, cea mai impresionantă avere pare a o deține șeful Biroului Vamal Mihail Kogălniceanu, Iulian Teșeleanu. El are un teren intravilan în Constanța, în suprafață de 7.000 de metri pătrați, cotă parte 50%, dobândit în 2007, în valoare de 20.000 de lei, și un altul, tot în Constanța, în suprafață de 3.500 de metri pătrați, dobândit în 2008, în valoare de 10.000 de lei. Iulian Teșeleanu deține un apartament în Constanța, cumpărat în 2006, în suprafață de 130 de metri pătrați, a cărui valoare impozabilă este de 350.000 de lei. El are un autoturism Infinity și un Opel Record, precum și bijuterii prețioase, dobândite în perioada 1985 - 1991, în valoare de aproximativ 40.000 de lei. Teșeleanu deține un depozit bancar la Alpha Bank Constanța, în valoare de 8.600 de lei, și unul în valută de 14.800 de USD, un cont curent la Alpha Bank Focșani, de 82.146 lei, și unul la Bancpost Constanța, de 200.000 de euro. Șeful Vămii de la Kogălniceanu are însă și plasamente și investiții de sute de mii de lei. Astfel, el deține la Banca Transilvania 333.294 acțiuni, în valoare de 766.575 de lei, la BRD - 25.000 de acțiuni, în valoare de 387.000 de lei, la Petrom București - 800.000 de acțiuni, în valoare de 248.000 lei, la Transelectrica - 2.500 de acțiuni, în valoare de 49.750 de lei, la Transgaz - 2.500 de acțiuni, în valoare de 65.750 de lei, la Automobile Dacia Pitești - 8.000 de acțiuni, și la Oil Terminal - 3.000 de acțiuni, în valoare de 861 de lei. În perioada 2007 - 2008, Iulian Teșeleanu a împrumutat de la Dumitru Teșeleanu suma de 200.000 de lei, pe care trebuie să o returneze până în 2012. Venitul anual din salariu al acestuia este de 96.573 de lei, iar cel din investiții de 82.146 de lei.