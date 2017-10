Ce averi au şefii Poliţiei, Gărzii de Coastă, Jandarmeriei, ISU Dobrogea şi Vămii Constanţa?

Ce averi au șefii Poliției, Gărzii de Coastă, Jandarmeriei, ISU Dobrogea și Vămii Constanța?

Conduc instituții ale statului de importanță majoră la nivelul județului Constanța. De ei depinde siguranța cetățeanului, respectarea legii, salvarea persoanelor care trec prin momente critice. Cu cât sunt ei plătiți și ce averi au reușit să strângă din salariile de bugetari, aflăm din declarațiile lor de avere.Comisarul șef Valentin Burlacu, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Constan-ța, a împlinit în luna iulie a acestui an 40 de ani. „Schimbarea prefixului” l-a prins în fruntea IPJ Constanța, preferând, așa cum chiar el declara într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, muncă mai multă și bani mai puțini în schimbul onoarei de a reprezenta și conduce unul dintre cele mai mari și importante inspectorate din țară - IPJ Constanța. Ajuns din ofițer de poliție judiciară al DNA București în ditamai șeful de IPJ, Valentin Burlacu, potrivit ultimei declarații de avere, nu se poate lăuda cu o avere prea mare, pasiunea pentru muncă fiind, se pare, mai importantă decât cea pentru strângerea de bunuri materiale.Potrivit declarației de avere din 2011, comisarul șef Valentin Burlacu nu are niciun teren în proprietate, ci doar un apartament, în Medgidia, pe care-l deține alături de soție, și pe care-l va achita în totalitate abia în 2018. Deține un autoturism Skoda Octavia, achiziționat în 2001. De asemenea, ca orice român care se respectă, Valentin Burlacu are și el datorii la bănci: 20.000 de euro, la Unicredit Țiriac, și 10.000 de euro la BancPost. Venitul pe tot anul 2010, când se afla la DNA București, a fost de 78.635 de lei, pe când soția sa, profesor la Liceul „Nicolae Bălcescu”, din Medgidia, a câștigat 13.200 de lei.Șefii Gărzii de Coastă și Jandarmeriei - latifundiariNoul șef al Gărzii de Coastă Constanța, comisar șef Cristian Rogojeanu, până de curând șef al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, s-ar putea spune însă că are o avere considerabilă. Potrivit declarației de avere completată pentru anul 2011, el are în proprietate șase terenuri, dintre care cinci pri-mite moștenire, în județele Gorj și Tulcea. De asemenea, el deține trei imobile, dintre care, la fel, două au fost primite moștenire și un autoturism Mercedes cumpărat în 2001.Comisarul șef Rogojeanu are datorii importante atât la bănci, cât și la persoane fizice: 86.700 de lei la Garanti Bank, 11.000 USD către Anton Reznic - SUA, și 8.000 de euro către Gheorghe și Ileana Ionescu. Ca șef al SPTF Tulcea, Rogojeanu a obținut, în 2011, 57.372 de lei, pe când soția sa, angajată tot în cadrul SPTF Tulcea - 19.716 lei.Șef, mai nou, la Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța, colonel Costică Cojoc, potrivit declarației de avere din 2011, deține patru terenuri, în Istria, Schitu și 23 August - județul Constanța, trei imobile - un apartament și o casă în Constanța (primită ca donație de la fratele său, Marian Cojoc), și o casă de vacanță la Schitu. Costică Cojoc are un autoturism marca Volkswagen și importante datorii la bănci: 43.800 de euro, 10.000 de euro și 72.000 de euro, toate la BCR. În calitate de șef al UM 0608 Constanța, funcție pe care a avut-o până în acest an, a obținut un venit anual de 74.405 de lei, iar soția sa, Gherghina Cojoc, angajată ca ofițer la IJJ Constanța, a câștigat, din salariu, 28.916 de lei în anul 2010.Ce „spun” declarațiile de avere ale șefilor de la ISU și Vama Constanța?Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” - Constanța este unul dintre inspectoratele „grele” ale județului, mai ales că, în ultimii ani, a fost în atenția DNA-ului, iar șefii săi au căzut, pe rând, secerați sub acuzații grave de corupție. În prezent, împuternicit inspector șef este colonelul Viorel Jianu. Potrivit declarației de avere, în 2011, colonelul Jianu avea trei terenuri intravilane în localitățile Tuzla, Izvoarele și Constanța și un apartament, în Constanța, cumpărat în 2003. El are un credit, la BCR, în valoare de 9.950 de USD. Venitul obținut de acesta în 2011 a fost de 57.022 de lei.O altă instituție aducătoare de venituri importante, atât la bugetul statului, cât și în buzunarele unora dintre angajații ei, așa cum s-a dovedit de-a lungul timpului, date fiind averile deținute de unii vameși făcuți celebri de procurorii anticorupție, este Vama Constanța. În prezent, director la Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanța este Bogdan Vîlsan. El nu se poate lăuda cu o avere considerabilă, așa cum s-au obișnuit românii să audă atunci când vine voba de mari șefi de vămi din țară.Potrivit declarației de avere, completată la data de 13 iulie 2012, Bogdan Vîlsan nu deține niciun teren, ci doar o casă, în Constanța, cumpărată în 2001. El mai are două autoturisme, un Cielo și un Volkswagen, și nicio datorie. Pe 2011, Vîlsan a obținut un venit de 91.402 de lei, pe când soția sa, angajat al firmei Prevent Consult SRL Constanța, a câștigat 14.448 de lei.