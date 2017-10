Ce avea acasă un şef de poliţie din Constanţa: probe din dosare şi un arsenal de arme ilegal

10

Drept la replica pentru Cernavodeni

Citesc tot felul de comentarii despre mile.Asa este!Asa am facut si nu mi-e rusine!Gradul de Comisar nu mi-l poate lua nimeni.Ce daca am facut o facultate la FF si licenta in Rep.Moldova?Daca dosarul meu de cadre la IPJ a trecut, inseamna ca am fost bun!Si ce daca nu am facut Scoala de Politie la Baneasa?Am ajuns comandant si fara ea si va rad in nas la toti!!! BA M-AM DESCURCAT SI AM AJUNS SEF! A-ti uitat cand veneati la mine si va cacati pe voi de frica?Am m.fost anchetat si am cazut in picioare si repus in functie.Si acum o sa fie la fel.Am sa ma intorc si am sa va fut pe toti:ziaristi,cernavodeni,dusmani...Am bani si relatii!Am dosare, acoperiri si la nevoie le voi folosi.Nu mi-e teama si de mult mi-am pus familia la adapost;Alexandru va fi judecator si ma va razbuna,sotia inca lucreaza la Politie. Pt. toti dusmanii :puteti sa mi-o sugeti cu mult spor!