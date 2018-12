Ce au reuşit hoţii să sustragă din casa consilierului prezidenţial Delia Dinu

Ce au reușit hoții să sustragă din casa consilierului prezidențial Delia Dinu

Casa consilierului prezidențial Delia Dinu, șefa departamentului de Protocol al Președinției, care se află în Domnești, Ilfov, a fost spartă de hoți sâmbătă. Imobilul a fost călcat de hoți în timp ce aceasta l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis la paradele de la București și Alba Iulia.



„Polițiștii din Ilfov au fost sesizați ieri, 1 decembrie, în privința acestui incident, iar în prezent, aceștia desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, a precizat Dragoș Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Ilfov.



Delia Dinu este șefa Departamentului Protocol din Administrația Prezidențială. Ea a fost numită Consilier Prezidențial la data de 1 iulie 2016. Delia Dinu activat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază în perioada 2000-2012. Între aprilie 2005 și mai 2008 și-a desfășurat activitatea în calitate de consilier în cadrul Compartimentului Protocol al Administrației Prezidențiale. În perioada mai 2008 - august 2012 a coordonat Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale. În august 2012 a fost numită Consilier de Stat la Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale.



A participat la Conferința Globală a Șefilor de Protocol - Washington 2012 și Conferința Globală a Șefilor de Protocol - Seul 2014. Delia Dinu, 42 de ani, a încasat anul trecut suma de 145.285 de lei, adică are un salariu de aproximativ 12.107 lei pe lună. Dinu deține două case de locuit, una achiziționată în anul 2008, de 238 mp, în județul Ilfov, și alta în Sibiu, de 160 mp, dobândită prin moștenire, în anul 2016. Consilierul prezidențial este proprietarul și a două terenuri aferente construcțiilor. Potrivit declarației de avere, Delia Dinu are două mașini o Honda, fabricată în 2015, și un BMW 316, fabricat în 1995.