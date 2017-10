Ce au găsit poliţiştii de frontieră la descinderile de vineri | GALERIE FOTO + VIDEO

2

tigari

In fata policlinicii din Medgidia este un focar permanent de trafic cu tigari.Daca am vazut intamplator cu se lua marfa dintr'o masina si se distribuia la alta,'masterul' un individ care supraveghea zona dintr-un maxi,m-a amenintat ca ma calca.Cand am scos camera de filmat a demarat in tromba si dupa el masinile in cauza.Am pus cazul pe youtube,nartip2.Trec pe acolo periodic si nimeni nu-i deranjeaza.Cineva mi-a spus ca aceia sunt chiar politisti angranati intr'o retea de acest gen.Oricum,prin zona,daca treci si te uiti mai insistent la cate ceva sau cineva esti imediat 'remarcat' si esti urmarit de 2-3 insi pana iesi din zona si chiar mai departe.Mai platim politie?De ce?Acuma am devenit tinta?