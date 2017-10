Ce au aflat elevii de la procurori şi judecători

Ziua Porților Deschise la instanțe și parchete

Ce au aflat elevii de la procurori și judecători

La instanțe și parchete a avut loc, vineri, Ziua Porților Deschise. 300 de elevi și studenți au stat de vorbă cu magistrații constănțeni, fiind curioși despre cum se decide vinovăția unui inculpat, dar și despre cele mai grele dosare din acest an. Astfel, elevii și studenții au aflat că județul nostru este pe primul loc în țară la crimele în serie. La parchetele și instanțele constănțene, a fost Ziua Porților Deschise, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a Justiției Civile. Prin urmare, sute de elevi și studenți au avut prilejul de a sta la discuții cu procurorii și judecătorii constănțeni, de a vizita parchetele, Judecătoria, Tribunalul și Curtea de Apel Constanța, dar și sălile de judecată și birourile grefierilor și judecătorilor. De asemenea, ei au avut ocazia să viziteze arestul de la instanțele de judecată, unde sunt ținute persoa-nele aflate în arest preventiv și ale căror procese sunt pe rol. „Pe data de 25 octombrie, se serbează Ziua Justiției Civile. Este un moment în care permitem accesul publicului în instanțe, să vadă anumite compartimente care nu sunt vizitabile în mod obișnuit, cum ar fi partea de detenție, de birouri. Cetățeanul trebuie să conștientizeze că justiția este un serviciu public, la dispoziția lor. Pe de altă parte, avem un obiectiv în studenții de la facultățile de drept, care vor să se formeze profesional și care pun întrebări de genul «Ce v-a determinat să alegeți această meserie? Ce riscuri implică? Ce plusuri și minusuri sunt?» de la persoanele avizate. Una e să te informeze cineva din exterior și alta e să fii informat de cineva care activează în domeniu. Apoi, mai sunt elevii de liceu, care sunt direct interesați pentru că, pe lângă a le deschide calea în ceea ce privește drepturile și libertățile pe care le au, trebuie să înțeleagă că există și o forță coercitivă a statului și niște rigori”, a precizat, pentru Cuget Liber, Lucian Lică, judecător la Tribunalul Constanța - secția Penală.Judecătorii au răspuns onestProcurorii și judecătorii au discutat deschis cu elevii și studenții care le-au trecut pragul și au încercat să le arate atât părțile bune ale sistemului judiciar din România, cât și neajunsurile lui. Vizitatorii s-au arătat interesați și curioși vizavi de activitățile care au loc în cadrul acestor instituții, care au rolul să țină în frâu infracțio-nalitatea și să impună respectul față de statul de drept. Pe de altă parte, elevii și studenții au fost curioși să afle cum stă județul Constanța la cazurile grave de trafic de droguri, de persoane și criminali. Astfel, aceștia au aflat faptul că magistrații constănțeni au instrumentat dosare cu capturi record de 1,5, respectiv patru tone de cocaină și că au destructurat multe rețele speciali-zate pe traficul de droguri. Însă o problemă constă în traficul de persoane. Judecătorii i-au sfătuit pe tineri să fie atenți, pentru că persoanele traficate sunt tinere, cu vârste începând de la 13 ani, care sunt răpite, sechestrate și, uneori, chiar și omorâte. Pe lângă traficul de droguri și de persoane, magistrații au recunoscut faptul că se confruntă, de aproxi-mativ 15 ani, cu criminali în serie, Constanța situându-se pe primul loc la crime în serie. Și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au fost, vineri, bucuroși de oaspeți. Aceștia le-au arătat celor interesați cum se lucrează într-un parchet și câte mii de dosare există, în fiecare an, pe masa fiecărui procuror. Astfel am aflat faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța rezolvă, pe an, aproximativ 3.000 de dosare, în timp ce Parchetul Curții de Apel, cam 1.500 de dosare. „Liderii” dosarelor rezolvate sunt procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, care „dau gata” aproximativ zece mii de dosare pe an.