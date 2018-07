Ce ai de făcut atunci când hackerii ţi-au atacat computerul şi îţi cer bani

Ce ai de făcut atunci când hackerii ți-au atacat computerul și îți cer bani

Hackerii găsesc permanent noi metode de a-i păcăli pe cei care fac tranzacții online sau sunt suficient de naivi încât să le dea singuri datele personale. Polițiștii specializați în combaterea criminalității informatice au fost sesizați despre desfășurarea unei campanii prin care se încearcă fraudarea victimelor, prin sisteme informatice, în numele Poliției Române.







Dacă primiți un astfel de mesaj, este important să știți că este o fraudă și să nu dați curs cererii! Sesizați poliția dacă aveți calculatorul criptat sau dacă ați plătit. Astfel, reprezentanții Poliției Române ne recomandă să nu plătim suma cerută pentru decriptarea fișierelor, în cazul în care calculatorul este virusat, întrucât de cele mai multe ori nu vom recăpăta fișierele.







„Anunțați de îndată Poliția în cazul în care sunteți victime ale unor astfel de atacuri. Vă recomandăm să faceți back-up-uri regulate ale datelor stocate pe sistemul informatic, să mențineți sistemul updatat și să instalați un program de tip antivirus. De asemenea, nu deschideți niciodată un atașament primit de la o persoană necunoscută sau un link neobișnuit primit pe rețelele de socializare”, precizează reprezentanții Poliției Române.







Proiectul No More Ransom a fost lansat în iulie 2016, de poliția națională olandeză și Europol, instituția de combatere a criminalității la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a crește nivelul de colaborare dintre sectoarele public și privat în lupta contra ransomware.







Pe www.nomoreransom.org, utilizatorii pot afla informații suplimentare despre ransomware și modul în care se pot feri de această amenințare.







În urma acestui demers, ce are ca scop lupta contra ransomware, Poliția Română și DIICOT au devenit parteneri asociați ai proiectului No More Ransom.







Operațiunea Bakovia







În luna decembrie 2017, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au efectuat șapte percheziții la persoane bănuite că ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malițioase și ar fi cerut recompense pentru decriptarea fișierelor afectate. Acțiunea s-a desfășurat în comun cu agenții internaționale precum Europol, FBI și National Crime Agency. Este primul caz din lume în care s-a reușit arestarea unor persoane bănuite de ransomware.