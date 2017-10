Ce acte sunt necesare pentru a schimba permisul de conducere

Cei care trebuie să își schimbe permisul de conducere pentru că a expirat sau și-au schimbat numele au două posibilități, respectiv să se prezinte personal la ghișeu sau să trimită actele prin corespondență.În cazul în care titularul merge la sediul instituției, acesta trebuie să prezinte un dosar care să conțină: cerere privind eliberarea permisului de conducere care se completează olograf; originalul și copia actului de identitate din care rezultă că titularul are domiciliul sau reședința în România; permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă titularul îl mai are. În cazul în care permisul a fost pierdut sau i-a fost furat, trebuie menționat în cerere.La dosar trebuie anexată și fișa medicală eliberată de o unitate autorizată, din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.În cazul schimbării numelui, trebuie prezentat documentul care atestă acest lucru, în original și copie.De asemenea, titularul trebuie să plătească la CEC suma de 68 de lei.Oamenii legii spun că documentele pot fi depuse și la sediul altui serviciu public comunitar decât județul unde titularul își are domiciliul/reședința, iar acesta poate solicita eliberarea documentului la o altă adresă decât cea de domiciliu.