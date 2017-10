CCINA şi GFI propun noi soluţii de securitate a informaţiilor

CCINA și GFI propun noi soluții de securitate a informațiilor

Camera de Comerț, Industrie, Navigația și Agricultură Constanța, împreună cu GFI și Romsym Data, organizează evenimentul „GFI - soluții de securitate business”, în cadrul căruia se vor prezenta cele mai noi soluții de securitate a informațiilor care vor ajuta firmele să facă față tuturor provocărilor. Romsym Data este o companie specializată în distribuția de software și oferirea de soluții complete IT. Unul dintre cei mai importanți furnizori din România și Republica Moldova, oferind tehnologie de ultimă oră, produsă de lideri mondiali, Romsym Data, cu o experiență de peste 20 de ani în distribuția de software, oferă o gamă largă de soluții de la vendori de top cum ar fi: Symantec, IBM SPSS, Adobe, Zoho, GFI, Citrix, Red Hat, Tableau, Secunia ș.a. GFI este principalul dezvoltator și furnizor de soluții ce se adresează IT managerilor, administratorilor de rețea, oferindu-le posibilitatea securizării propriilor rețele, aceasta incluzând securizarea adreselor de email și a mesajelor. Fondată în 1992, GFI are sedii în Malta, Londra, Raleigh, Hong Kong și Adelaide și oferă suport pentru 200.000 de instalări în întreaga lume. GFI are peste zece mii de parteneri în tot universul. De asemenea, GFI este Microsoft Gold Certified Partner.