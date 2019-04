CAZUL COCAINEI / Carmen Dan anunță verificări la SCOMAR, sistemul de supraveghere al Mării Negre

În 48 de ore, 131 de kilograme de cocaină au fost găsite pe plaje și în largul Mării Negre, într-o operațiune fără precedent. Acum, ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut verificări la Garda de Coastă ca să se asigure că nu are de-a face cu o breșă de securitate a sistemului de supraveghere al Mării Negre, SCOMAR.







„Este un sistem care funcționează non stop de 10 ani de zile. Eu nu am avut informații că acest sistem ar fi căzut sau ar fi funcționat la capacitate redusă. Vă asigur că vom comunica la finalizarea tututror verificărilor pe care le-am dispus prin controlul intern al Poliției de frontieră. Au fost multe discuții referitoare la faptul că a existat un incendiu în apropierea țărmului, încă unul unde aveam stația”, a spus ministrul de Interne Carmen Dan. „Sistemul SCOMAR nu e un sistem pe care îl pornim și oprim ca pe un laptop. Exclud orice derapaj al colegilor mei, lucrurile sunt gestionate foarte bine pe tot ce înseamnă Garda de coastă. Nu mai târziu de săptămâna trecută am am avut echipe de la inspectoratul general pentru a revizui tot ce înseamnă stație de senzori și radare. De aici și întrebarea de unde această speculație cu sistemul SCOMAR oprit. Nu există așa ceva”, a spus și Adrian Popescu, șeful Poliției de Frontieră, potrivit Digi24.







Între timp, continuă acțiunea de căutare a pachetelor cu cocaină pe litoralul românesc. În ultimele trei zile, forțele mobilizate pentru căutarea drogurilor – peste 300 de polițiști, si cei de la frontieră, jandarmi și procurori DIICOT – au găsit 152 de kilograme de cocaină plutind în apa mării ori aduse de curenți la mal. Drogurile de mare risc au intrat în România pe mare, spun procurorii, și ar fi trebuit să fie preluate și duse în străinătate, cu mașinile.