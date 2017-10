Cazul "Anastasia Tănase". Ce pedeapsă a primit tânăra care a provocat un accident rutier grav în zona Teatrului Fantasio

2

Dreptate pana la capat....

Din pacate exista cel putin un precedent, din punct de vedere al mediatizarii (cel al lui Serban Huidu), cand vinovatul, clar dovedit, a primit "cu suspendare". In cazul de fata, aceasta "tânără", cum o numeste autoarea articolului avand la baza deontologia de ziarist, sau aceasta parasuta/pitipoanca, cum as numi-o eu, in calitate de cititor al acestiui site, mai exista o sansa pentru a se face dreptate. Intrucat decizia nu e definitiva, mai este, teoretic, o sansa la o instanta superioara (ICCJ) in care acuzarea sa aibe castig de cauza. Zilele trecute, o alta beizadea, Andrei Andronie, a primit 7 ani cu executare. Deci sa speram ca aceasta vagaboanta, va ajunge dupa gratii, dupa ce a trecut, si asta asa ca fapt divers, prin multe paturi.