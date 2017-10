Caz şocant în Constanţa: a născut acasă şi a dus pruncul la spital, într-o sacoşă

Caz șocant în Constanța: a născut acasă și a dus pruncul la spital, într-o sacoșă

Caz șocant în Constanța: un nou-născut a ajuns în atenția medicilor de la Spitalul Județean, mai mult mort decât viu, după ce mama lui, o femeie de 40 de ani, l-a născut acasă.Femeia din Constanța a ajuns la Urgența Spitalului Județean în cursul zilei de luni, 13 aprilie, cu o hemoragie puternică. După ce au consultat-o, medicii au constatat că tocmai dăduse naștere. Într-un final, și cu ajutorul soțului femeii, medicii au aflat că aceasta adusese și pruncul, dar îl avea într-o sacoșă de plastic.Atât mama, cât și pruncul, de 2,8 kilograme, ce era însă în hipotermie, au fost internați în Secția de Terapie Intensivă, unde au fost ținuți peste noapte. Ieri, reprezentanții unității sanitare au precizat că ambii au trecut pericolul, starea lor de sănătate fiind stabilă.„Starea mamei este bună, fără complicații. Starea copilului este bună, a depășit stadiul critic, având în vedere că a fost adus în hipotermie, date fiind împrejurările nașterii. Și mama și copilul rămân sub observație medicală”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic Județean Constanța.Medicii au afirmat că ambii vor rămâne internați și în zilele următoare, urmând ca pruncul să fie supravegheat pentru a se stabili dacă faptul că a fost adus cu hipotermie are urmări neurologice.Deși inițial, în momentul în care a ajuns la Urgență, a susținut că a născut în mașină, ulterior le-a recunoscut medicilor că a născut acasă. Femeia, care se pare că este epileptică, mai are acasă încă doi copii și a susținut că nu și-a dat seama că era însărcinată, până când i-a venit sorocul să nască.Până la închiderea ediției de ieri, polițiștii constănțeni nu demaraseră o anchetă cu privire la cele întâmplate.