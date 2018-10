CAZ ȘOCANT! Şi-a pedepsit soţia ca meşterul Manole. A băgat-o în ciment

CAZ ȘOCANT! Și-a pedepsit soția ca meșterul Manole. A băgat-o în ciment

Nu este meșterul Manole, dar s-a inspirat din legendă pentru a-și pedepsi soția. Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Godinești, Gorj și-a băgat soția cu capul într-o găleată cu beton abia pregătit.







Suparat pe consoarta ca a gresit compozitia mortarului pe care urma sa-l foloseasca la niste reparatii in gospodarie, Vasile Cojocaru a bagat-o pe femeie cu capul in galeata plina cu acel amestec.







Sotii Cojocaru locuiesc in satul Parau de Pripor al comunei Godinesti, chiar la limita cu localitatea Ciuperceni. Vasile Cojocaru, in varsta de 48 de ani, sub influenta alcoolului fiind, s-a apucat vineri sa faca niste lucrari de reparatii in gospodarie, iar la un moment dat i-a spus femeii sa-i pregateasca o galeata de mortar.