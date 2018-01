CAZ SINISTRU! Rudele unei femei decedate susţin că au găsit-o la morgă cu un pampers înfăşurat pe cap

CAZ SINISTRU! Rudele unei femei decedate susțin că au găsit-o la morgă cu un pampers înfășurat pe cap

Conducerea spitalului din orașul Huedin, județul Cluj, a declanșat o anchetă, după ce rudele unei femei decedate au făcut acuzații extrem de grave la adresa personalului de la morgă. Oamenii spun că, la ridicarea cadavrului, au constatat că femeia avea înfășurat un pampers pe cap, iar unul dintre angajații de la morgă ar fi fost beat.Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, și managerul spitalului din localitate, Silvia Gabor, au anunțat că a fost demarată o anchetă internă pentru a stabili cui îi aparține vina. „Am cerut o anchetă internă, e un caz foarte grav dacă se va confirma că lucrurile stau așa cum spun rudele persoanei decedate. Dacă acuzațiile se vor confirma, cred că vina aparține personalului mediu sanitar care a făcut schimbul de tură și personalului de la morgă. Pe surse am aflat că rudele femeii au fost chiar mulțumite de serviciile medicului care s-a ocupat de ea. Noi nu putem ști cum au stat lucrurile decât după ce vom avea rezultatul anchetei”, a declarat Mircea Moroșan, medic de profesie, pentru „Adevărul”, scrie adevarul.roSilvia Gabor, cea care deține funcția de manager al spitalului, spune că ancheta internă a demarat încă de ieri. Aceasta a lăsat de înțeles că principalii vinovați ar fi cei doi brancardieri, dintre care unul ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice.„Suntem în plină desfășurare cu ancheta, ieri am constituit comisia de cercetare a cazului și am făcut un control inopinant. Trebuie să audiem absolut tot personalul și la final să vedem ce sancțiuni se impun”, a afirmat Gabor. Managerul spitalului mai spune că femeia a fost internată în data de 26 decembrie, iar decesul a fost constatat pe 16 ianuarie. Silvia Gabor a adăugat că pacienta avea 81 de ani și că a ajuns la secția de chirurgie, traumatisme, cu diagnosticul de fractură coxofemurală. „Pacienta avea și alte probleme, insuficiență cardiacă, probleme cu rinichii și avusese un accident vascular. Din păcate, a murit din cauza unui stop cardiorespirator, iar ancheta pe care am declanșat-o va trebui să facă lumină în acest caz. Până acum, nimeni din familia pacientei nu a făcut o reclamație, nouă nu ni s-au adresat, dar ne-am autosesizat în acest caz”, a adăugat Gabor. Ce spun rudele femeii decedate Maria Bondar avea 81 de ani, era din Poieni, județul Cluj, iar fiicele sale sunt revoltate, după ce ar fi găsit-o la morgă cu un pampers înfășurat pe cap și cu nasul rupt. Potrivit ziarulclujean.ro, rudele femeii acuză că mama lor ar fi fost neglijată de asistentele spitalului, scrie adevarul.ro