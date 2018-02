CAZ SCANDALOS! Paznicii de la un Lidl au închis o femeie cu probleme psihice într-o cușcă: "Așa ne-a spus șeful". RECŢIA LIDL

CAZ SCANDALOS! Paznicii de la un Lidl au închis o femeie cu probleme psihice într-o cușcă: "Așa ne-a spus șeful". RECȚIA LIDL

Ştire online publicată Duminică, 11 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Scene șocante la Satu Mare: Paznicii unui supermarket Lidl au închis o femeie într-o cușcă pentru că "așa le-a spus șeful" și pentru a o liniștii!O sătmăreancă a suprins vineri scene absolut incredibile! O femeie a fost pur și simplu sechestrată de paznicii magazinului Lidl de pe strada Rodnei din Satu Mare, scrie realitatea.netIndivizii au închis-o într-o cușcă de metal. Femeia este cu deficiențe psihice, iar paznicii spun că au închis-o în cușca de metal pentru a se liniști.Întreaga scenă a fost surprinsă de o sătmăreancă care a făcut o serie de fotografii pe care apoi le-a postat pe contul său de Facebook însoțite de următorul text"Azi, la Lidl Satu Mare, acest "domn" Cristi - paznic la Lidl, impreuna cu colegul sau, au inchis o pe aceasta fata in locul destinat deseurilor. Cand zic ca au inchis o, nu exagerez, au inchis o cu cheia. Am stat cam 10 minute pana am pus bagajele in masina, am asteptat sa vad cum dexurg lucrurile. Acest paznic si a batut joc, a aruncat cu zapada in gard, a zis ca e ca un caine in cusca. Am asteptat ...apoi i- am întrebat pe paznici : a furat ceva? Au zis nu. "Asta e ordinul de la seful" am intrebat daca ordinul e sa inchizi o persoana ? Au zis asa ne a zis seful. Am zis ca vreau sa vorbesc cu seful, la aceasta afirmatie unul dintre paznici a plecat iar la intrebarea cum va numiti ?", a scris femeia pe Facebook.Reacția LIDL: Reprezentanții Lidl România au făcut o serie de precizări în urma scandalului provocat de agenții de securitate a unei firme, care au închis o persoană cu dizabilități într-un container pentru deșeuri, amplasat chiar în curtea magazinului de pe strada Rodnei din municipiul Satu Mare."Cu referire la articolul publicat pe presasm.ro, Lidl România aduce următoarele precizări:Regretăm situația creată, în care a fost implicat agentul de pază al magazinului nostru din Satu Mare, angajat al unei firme externe care asigură servicii de pază pentru magazinele noastre.Lidl România este o companie care respectă toate drepturile fundamentale ale omului, un angajament ferm pe care îl luăm prin intermediul Codului nostru de Conduită.Vă asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a sprijini soluționarea acestei situații".