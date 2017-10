CAZ REVOLTĂTOR! Tânără cu scleroză multiplă acuză că i se va lua pensia pentru că a primit 230 lei după ce a publicat poezii: "Pastilele mele costă 7.000 de euro pe lună!"

Ştire online publicată Duminică, 22 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"În 2014 am început să iau pensia de haNdicap, care inițial a fost 300 de lei, apoi 450, iar acum 520 de lei. Cealaltă problemă este cu ajutorul de handicap pe care îl iau din 2013. Din 2013 până în 2016 am avut gradul II de handicap. Pe atunci eram mai bine. Din 2016 îmi apăruseră parezele, eu am pareză pe partea stângă în față și anul acesta am mai descoperit patru. Deci trăiesc cu cinci pareze. Zâmbesc numai cu jumătate de gură. A scăzut gradul de handicap de la II la III după cinci ani de grad II. (..) La mine pe scrisoare scrie că pot să merg neajutată mai puțin de 500 de metri. Lor li s-a părut că m-am vindecat și anul acesta primesc iar decizia cu 39 de lei pe lună. Eu cred că absolut nimeni nu citește scorurile de pe acte. Nu există niciun neurolog în comisie. Sunt doar medici de familie și generaliști acolo, care habar nu are ce înseamnă boală neurologică", a declarat Maricica Belearta Mononoke, citata de rtv.netFemeia a povestit că a scris un volum de poezii în 2015, iar după ce cartea a fost publicată a primit 230 lei. Recent, a primit o înștiințare referitoare la veniturile încasate."Pentru că am publicat cartea aia, am primit că am venituri ilicite, pentru că eu nu am drept de muncă. Am primit 230 de lei pe carte. Nu înțeleg ce o să îmi oprească, pentru că nu înțeleg ce scriu ei. Ori taie pensia de 520 de lei, ori se cumulează ceva din pensia mea. Habar nu am despre ce este vorba și nimeni nu poate să explice pentru că nimănui nu s-a întâmplat așa ceva în nici 1.000 de ani. De la stat primesc 520 de lei, plus 39 lei ajutor de handicap. Pastilele mele, care nu sunt date de stat, costă 7.000 de euro pe lună. Sunt din programul național sponsorizat de spital. Dacă nu ar fi fost programul, noi nu am fi vorbit până acum.Statul nu a avut niciodată grijă de mine. De fiecare dată, râd de mine și mă întreabă: Cine e bolnavul?. Nu mai am chef să mai lupt. (..) 90% din bolnavii din țara, cu care am vorbit, asta nu mai vor să facă nimic. Unii spuneau: bine că sunt 39 lei, dacă nu erau deloc?", a mai spus tânăra.Surse ministeriale au precizat că cei 520 lei reprezintă pensia de invaliditate, după ce a fost declarată, la cerere, inaptă de muncă. Sursele citate susțin că au fost demarate verificări la direcțiile de specialitate pentru a se stabili concret care este situația femeii.După ce cazul a apărut în spațiul public, Tudor Pop, deputat USR București, a anunțat că va sesiza Ministerul Muncii și pe cel al Sănătății, analizând și posibilitatea schimbării legii."În anul 2016 o Comisie de Sănătate din cadrul DGASPC Suceava a decis în mod discreționar că boala ei este reversibilă (nu există așa ceva!), încadrând-o la ajutor de handicap gr. 3. Adica 39 de lei pe lună.(..)Voi depune o dublă interpelare atât la Ministerul Muncii cât și la Ministerul Sănătății și voi cere o anchetă care să analizeze criteriile după care un bolnav de SM a fost trecut de la gr.2 la gr. 3 ajutor de handicap. Voi analiza alături de colegii mei din Comisiile de Sănătate și Muncă oportunitatea modificării legii, astfel încât și persoanele pensionate pe caz de boală să poată presta diferite activități profesionale, permițând astfel un venit cumulat", a scris pe pagina sa de Facebook parlamentarul.