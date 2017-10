CAZ REVOLTĂTOR LA CONSTANŢA. Un şofer nervos a lovit un pieton cu TOPORUL, pe trecerea de pietoni

4

Relatarea exacta a incidentului

Buna seara, eu am fostul martorul acestui nefericit incident. Masina a oprit fortat ca pietonii sa treaca. Un domn a inceput sa il injure pe sofer, a dat cu pumnii in masina, soferul a deschis geamul si domnul l-a luat de haine. Imediat a coborat din dreapta un barbat cu o toporisca in mana, i-a aplicat o lovitura cu partea lemnoasa la picior , soferul la plesnit si el, cei 2 s-au suit in masina si au plecat. Langa acest domn era o dna care a filmat tot evenimentul, dansul nu avea semne vizibile in urma altercatiei dar am vazut si auzit cum au sunat la 112, banuiesc pt ca avea nevoie de ingrijiri. Nu am ramas sa astept politia, pt ca personal nu am considerat necesar, eu ca eu, caci sunt un simplu trecator, dar dna care era cu el,a avut grija, nu de domn ci de filmare, sper sa nu fiu pe filmare ca nu imi plac aparitiile publice :). Regret ca am fost martorul acelui incident , dar cati mai sunt dintre noi care atunci cand sunt provocati intorc si celalalt obraz. Insist sa nu sariti dragi domni si doamne cu gurita deoarece avem dreptul LEGAL in exprimarea opiniei si daca o faceti, fiti civilizati , mai mult decat atat,cititi cu atentie :))))