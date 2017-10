CAZ REVOLTĂTOR în Spitalul Judeţean Constanţa! PACIENT "OMORÂT" DIN GREŞEALĂ. Urma să fie îngropat, dar zăcea pe patul de spital

8

pacient declarat m ort

intr-adevar domnul OPREA are dreptate. In reclamatia facuta de fam.MINCU conducerii spitalului scrie negru pe alb: "IN INTERVALUL 8,30 - 12,30 am fost prezenta impreuna cu nepoata mea si o familie de pritenei la MORGAin vederea obtinerii certificatului medical constatator ( perioada in care trebuia sa intrati in morga sa va vedeti tatal - dar nu ati facut-o).La 12,30 ati luat certificatul si ati mers la primarie si abia la 16,15 ati ajuns la casa mortuara si ati constatat ca in sicriu este alta persoana moment in care ati sunat la morga care v-a solicitat prezenta unui membru al familiei pentru constatare , ati refuzat si ati mers direct in sectia medicala 2 unde ati constatat ca tatal vosrtu era in salon.Daca in cele 4 ore cat ati stat la MORGA ati fi cerut sa va vedeti tatal acest caz nu ar fi existat . Cu regret dar dl OPREA are dreptate ca minim 75% crearea acestui incident vi se datoreaza astef ca reclamatia dv.devine superflua. N U POT SA CRED CA NIMENI DIN FAMILIE NU A FOST INTERESAT SA-SI VADA TATL IN MOTGA TIMP DE 4 ORE - HALAL FAMILIE!