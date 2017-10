CAZ ŞOCANT LA CONSTANŢA

CAZ ȘOCANT LA CONSTANȚA

Caz șocant în localitatea constănțeană Satu Nou. Un bărbat de 25 de ani a omorât cu sânge rece bebelușul concubinei sale, de doar un an și opt luni.Polițiștii din Mircea Vodă au fost sesizați cu privire la faptul că un bebeluș a murit, în localitatea Satu Nou. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde au examinat trupul neînsuflețit al copilului de un an și opt luni, însă nu s-au găsit urme de violență.Bebelușul a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei. Ce a urmat i-a îngrozit pe polițiști. Medicul legist a constatat că moartea a fost violentă și că bebelușul nu a decedat din cauze naturale.Având în vedere gravitatea situației, cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului Investigații Criminale care, sub îndrumarea procurorului criminalist, au identificat un bărbat de 25 de ani, concubinul mamei bebelușului, ca fiind suspect pentru crimă.Bărbatul le-a declarat polițiștilor că bebelușului i s-a făcut rău dintr-o dată și nu a mai putut respira, așa că a vrut să-l resusciteze și, cum nicio altă metodă nu mergea, i-a dat câțiva pumni în piept, poate așa va merge.Polițiștii spun însă că loviturile aplicate bebelușului au fost extrem de violente, acesta având splina ruptă.Tânărul a fost prezentat instanței de judecată, care a decis arestarea pentru 29 de zile, fiind acuzat de omor calificat.