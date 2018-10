Caz incredibil la o şcoală! O profesoară se crede reprezentantul diavolului pe pământ

Caz incredibil la o școală! O profesoară se crede reprezentantul diavolului pe pământ

Mai mulți părinți de la școala gimnazială din Bengești-Ciocadia au despu reclamații după ce au aflat de la copiii lor despre comportamentul ciudat al uneia dintre profesoarele de acolo. Femeia a început să predea limba română în unitatea de invățământ chiar în toamna acestui an, iar acțiunile ei sunt cu adevărat îngrijorătoare.Iuliana Rădulescu, în vârstă de peste 50 de ani, și-a sărbătorit pe data de 24 octombrie majoratul, lucru confirmat și de colegii ei. Celor din conducere le este, însă, teamă să o concedieze pentru că ea a formulat împotriva lor mai multe plângeri aberante la poliția din Gorj.„Reclamă elevii, reclamă profesorii, reclamă directorul, reclamă inspectorii școlari, dar nimeni nu ia nicio măsură în privința dânsei. Directorul cică, ar fi furat apă din școală și ar fi vândut-o în Tg-Jiu. Doamna profesoară înjură și face discriminări rasiale cu relevii de etnie rromă, ne amenință copiii și umblă cu un ciocan asupra ei, "că să mă apăr, în caz de ceva". Această d-nă profesoară, în loc să parcurgă materia din programa, "sare " peste materie, "sare" peste clasicii din manual, peste poeții noștri, sub pretextul că sunt niște proști, și ajunge direct la pag 50. Că acolo dorește dânsa", este o parte din ceea ce s-a scris în documentul semnat de părinții care își doresc ca femeia să fie dată afară din învățământ.„Noi, părinții elevilor din comună considerăm că această „doamnă profesoară" nu mai poate sta liberă pe stradă, nu mai vorbim de școala, locul ei fiind într-un spital psihiatric. Există nenumărate probe cu filmări ale copiilor noștri, și mărturii din care reiese faptul că această zisă doamnă profesoară nu este aptă de a preda în învățământ. Această profesoară are grave tulburări de personalitate, crezându-se Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Ecaterina Teodoroiu reîncarnată, reprezentantul diavolului pe pământ, și mai nou, deși are o vârstă de peste 50 de ani, tocmai și-a serbat majoratul, spunând copiilor noștri că pe 24 octombrie împlinește 18 ani", au mai scris părinții îngrijorați, conform gorj-domino.