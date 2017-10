Caz incredibil la Constanţa! Elev transferat fără acordul părintelui. "Am rămas fără cuvinte…"

Caz incredibil la Constanța! Elev transferat fără acordul părintelui. "Am rămas fără cuvinte…"

O femeie din județul Constanța trece printr-o situație cel puțin bizară. Aceasta a constatat cu stupoare că fiul ei a fost transferat de la o unitate școlară la alta, fără să aibă habar. Deși beneficiază de custodia copilului, prin decizia definitivă a Tribunalului Constanța, cu numărul 1142/27.09.2016, Ionela Gheorghe a fost înștiințată chiar de tatăl copilului că băiatul a fost mutat. Pentru a-și găsi dreptatea și a remedia lucrurile, mama minorului s-a adresat ISJ-ului și este hotărâtă să meargă inclusiv la poliție.Cosmin Adrian G., în vârstă de șase ani, elev al Școlii Gimnaziale nr. 1 Tuzla, a fost transferat la o altă unitate școlară din județ, mai precis Liceul Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni. Mama elevului susține că transferul a fost făcut doar în baza unei simple cereri.„Am aflat, în urmă cu aproximativ două săptămâni, chiar de la tatăl copilului, că acesta a transferat băiatul de la școală, doar pe baza unei cereri, care nici măcar nu a fost completată de el. Am rămas fără cuvinte și nu-mi explic cum s-a putut întâmpla așa ceva. Și mai aberant este că nici măcar nu era completat numele copilului din certificatul de naștere, ci numele tatălui”, ne-a povestit Ionela Gheorghe, mama elevului transferat.„Am asigurat copilului dreptul la educație“Contactat de reporterii „Cuget Liber” și întrebat despre situația transferului, directorul unității de învățământ la care a fost transferat elevul a explicat că în cadrul dosarului de transfer există mai multe acte pe lângă o singură cerere. Printre aceste acte necesare, tatăl copilului a depus și o sentință civilă prin care a arătat că deține custodia minorului împreună cu Ionela Gheorghe, dar și un act prin care a arătat că este un proces pentru schimbarea numelui copilului.„Transferul se face pe baza unei cereri, la care părintele atașează certificatul de naștere al copilului și buletinul părintelui. În acest caz, pe lângă cererea de transfer, o copie după certificatul de naștere și buletinul tatălui, ni s-au depus mai multe documente, printre care și o sentință civilă care încuviințează ca autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinți. În baza acestei sentințe, am înscris copilul, asigurându-i dreptul la educație”, a explicat Georgeta Gheorghe, directorul Liceului Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni.„Secretara mi-a spus că nu face muncă suplimentară, să mă sune“Cu un singur telefon dat celuilalt părinte, reprezentanții unității de învățământ ar fi aflat că instanța a acordat custodia exclusivă a copilului doar mamei. Totuși, acest lucru ar fi fost imposibil, spune Ionela Gheoghe, și asta din lipsa de interes a lucrătorilor Liceului Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni.„Secretara școlii mi-a zis că ea nu face muncă suplimentară să mă sune pe mine și să îmi spună. Le-am explicat că am o decizie și chiar le-am făcut o cerere, în care le-am precizat toate problemele, că ne judecăm și toată povestea. Chiar nu se poate așa ceva și suntem dispuși să mergem până în pânzele albe, este o bătaie de joc și toată lumea ne dă la o parte. Deja au trecut 10 luni și copilul nu a mai fost la grădiniță. Acum este la școală și este cea mai importantă perioadă pentru el, pentru că începe totul de la zero”, ne-a mai spus Ionela Gheorghe.„Trebuie să fie prezenți ambii părinți“Prof. Petrică Miu, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ne-a precizat, în cadrul unei declarații telefonice, că va cere lămuriri cu privire la acest caz.„Niciun elev nu poate fi transferat în baza unei simple cereri. Trebuie să fie prezenți ambii părinți și să aibă și documentele necesare. În situația în care este în custodia cuiva, sunt necesare documentele de custodie, pentru a-l putea transfera. Din păcate, încă mai avem cazuri de acest gen, nu neapărat de transfer, ci în care copilul este disputat. Poate fi vorba de o neatenție, însă rămâne să cer punctul de vedere al școlii cu privire la ce s-a întâmplat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Petrică Miu, „generalul” ISJ Constanța.„Voi face demersuri ca elevul să revină la școala din Tuzla“În procedura de transfer reglementată prin lege, unitatea școlară de la care pleacă elevul trebuie doar să dea un aviz consultativ, emis de consiliul de administrație al școlii. Situația complicată a transferului lui Cosmin Adrian G. este cunoscută de directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Tuzla, care a dat asigurări că se vor face demersuri pentru ca elevul să se reîntoarcă la Tuzla.„Am ținut legătura cu mama elevului și voi face în continuare demersuri ca acest elev să revină la școala din Tuzla. Transferul elevilor se face conform regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniverstar. Articolul 149 spune foarte clar că transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul, adică școala care l-a primit și doar cu avizul consultativ al consiliului de administrație al școlii de la care pleacă. În momentul în care am primit cererea de transfer aprobată de școala respectivă, eu nu pot să mă opun. Eu doar iau la cunoștință și pun avizul ca acel copil să poată pleca”, ne-a precizat Radu Emil Buzan, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Tuzla.Plângere la polițieCazul incredibil al Ionelei Gheorghe, care nu poate fi alături de copilul ei în ciuda unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată, a fost prezentat pe larg cu ocazia unui articol precedent.Tatăl băiatului, Viorel Vasilică F., este inculpat într-un dosar penal, după ce Ionela Gheorghe a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, acuzându-l pe fostul ei concubin de lipsire de libertate. În această lună, va începe procesul pe latura penală și în același timp va continua și pe partea civilă, reclamanta așteptând ca instanța de judecată să numească un psiholog judiciar pentru a putea să-și reprimească băiatul.În cazul transferului de școală, Ionela Gheorghe ne-a precizat că va depune o plângere la poliție, acuzându-l pe tatăl minorului că a folosit informații false pentru a-l muta pe băiat la o altă școală.