CAZ GRAV LA O GRĂDINIŢĂ DIN CONSTANŢA! Şoferul instituţiei, acuzat că ar fi abuzat sexual o copilă de trei ani

CAZ GRAV LA O GRĂDINIȚĂ DIN CONSTANȚA! Șoferul instituției, acuzat că ar fi abuzat sexual o copilă de trei ani

Polițiștii constănțeni încearcă să facă lumină într-un caz care a ajuns în atenția lor în urmă cu trei zile. Oamenii legii au fost sesizați de o femeie, din Constanța, care a reclamat că fetița ei de trei ani a fost abuzată sexual. Agresorul, spune ea, ar fi șoferul grădiniței care are obligația de a duce și aduce copii acasă.Mama copilei povestește că, luni, când a ajuns de la grădiniță, fetița ei avea un comportament diferit, fiind foarte agitată.„În momentul în care am luat-o de la microbuz, am observat că este agitată, dar nu am băgat de seamă. Când am ajuns acasă, mi-a spus că are nevoie la toaletă și mi-a cerut să merg cu ea, lucru pe care nu l-a făcut niciodată. Ulterior, mi-a spus că nu poate să facă pipi și plângea de durere. La un moment dat, a început să se autoexamineze în oglindă, în zona genitală. Când am întrebat-o ce face, mi-a zis că are buba. Discutând cu ea, mi-a povestit că are buba pentru că «s-a jucat nenea. Nenea de la geam de la mașină». Atunci am crezut că înnebunesc. S-a așezat pe pat și mi-a arătat cum s-au desfășurat lucrurile. Am încercat să vorbesc la grădiniță, dar nu m-au luat în seamă. Voiam să cred că nu s-a întâmplat așa ceva. Ulterior am sunat la 112", a povestit mama fetiței.Copila merge la grădinița GameX de trei luni, iar de aproximativ o săptămână este adusă acasă cu microbuzul instituției. La semnarea contractului cu unitatea, constănțeanca a precizat că i s-a specificat că în orice loc, cu excepția toaletei, copilul poate fi văzut.„Am aflat acum că microbuzul nu este dotat cu camere de supraveghere și că nicio îngrijitoare nu se află cu ei pe perioada transportului. Ceea ce nu mi se pare deloc normal. Dacă se rănește pe drum, dacă îi face rău unui alt copil sau deschide geamul? Cum poate șoferul să îi supravegheze? Nu este normal așa ceva. Am cerut lămuriri de la directoarea unității și mi-a spus că ea peste două zile urma să iasă la pensie liniștită și că nu sunt camere și punct”, a mai povestit mama fetiței.Anchetă în curs Cazul a ajuns în atenția ofițerilor Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța. În aceeași seară, fetița a fost dusă la Serviciul de Medicină Legală pentru a fi examinată. În urma controlului, legiștii au infirmat spusele mamei.„În microbuz, luni, mai era o fetiță, deci totul s-ar fi petrecut în prezența ei. Copila respectivă părea destul de speriată. La poliție, fetița mea a povestit că are două zgârieturi făcute de nenea și în momentul în care au întrebat-o de cea de la genunchi, a zis că a ținut-o de picior și că ea țipa, iar acesta i-ar fi spus «Taci din gură». Pentru că fiica mea nu a indicat exact un nume, nu am acuzat pe nimeni, însă cercul de suspecți se restrânge asupra unui personaj: șoferul unității”, a precizat mămica.În urma incidentului, femeia nu și-a mai dus copilul la grădiniță și intenționează să îl retragă. „E șocant să te întrebe copilul de ce s-a întâmplat asta. Dacă așa trebuie? Eu încerc să o fac să uite, cu ajutorul psihologului și aș fi vrut să nu fie adevărat, dar copilul meu nu minte. M-am gândit la un moment dat că poate a visat, dar este exclus”, a adăugat constănțeanca.„Am fost sesizați în acest caz și am demarat o anchetă amplă în care colaborăm și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru a stabili veridicitatea celor reclamate și cu exactitate situația de fapt”, a declarat ag. șef adjunct Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Contactați telefonic, reprezentanții grădiniței nu au infirmat incidentul, ba mai mult, au spus că în curând se va face dreptate.„Este o anchetă în desfășurare și nu pot comenta. În plus, șoferul nostru se va prezenta mâine (n.r. - astăzi) la testul poligraf, deoarece chiar el a insistat să facă testul pentru a demonstra că nu este adevărat”, a declarat un reprezentant al instituției, care nu a dorit să își dezvăluie identitatea.Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, această grădiniță are autorizarea Ministerului Educației, iar de anul acesta chiar a fost acreditată. „Inspectorii monitorizează în permanență activitatea acestei unități și până acum nu am înre-gistrat nicio sesizare”, a explicat prof. Irinela Nicolae, inspector școlar învă-țământ preșcolar.