Caz de dosarele X la Constanţa. O femeie acuză că este ameninţată prin... telenovele şi drogată de la distanţă

Caz de dosarele X la Constanța. O femeie acuză că este amenințată prin... telenovele și drogată de la distanță

Deși se confruntă cu probleme de efectiv, polițiștii au și altele pe cap, care-i determină să bată pasul pe loc, încercând să rezolve reclamații de domeniul SF. Este cazul Ruxandrei Hirjan, o femeie, în vârstă de 46 de ani, care a trimis o scrisoare pe adresa cotidianului Cuget Liber, în care afirmă că este constant amenințată și că se teme pentru viața ei, iar autoritățile nu iau niciun fel de măsuri în acest sens.Femeia a depus trei declarații la Po-liție și Parchet, în lunile octombrie și decembrie ale anului 2015, dar și în luna februarie a anului 2016.„În mod zilnic sunt urmărită în Com-plexul din Tomis II și primesc amenințări cu moartea adresate mie și familiei mele. Sunt amenințată printr-un fel de pantomime. Mai exact, persoane din Guvern sunt numite și destituite din funcții în scopul amenințării noastre cu moartea.Am observat că persoanelor din jur le este indusă magnetic un fel de ostilitate la adresa noastră, ca și cum ar fi incitați cei din jur să ne facă rău.Sunt urmărită cu niște pitici în mod zilnic și sunt drogată zilnic pe stradă și în oraș cu un aparat de la distanță”, precizează Ruxandra Hirjan, în cadrul uneia dintre reclamații.„Ceea ce nu se cunoaște și vreau să vă spun este că familia noastră ar fi urmărită de aceștia din programul de televiziune. Ei ar urmări ofițerii de marină din Constanța. Întreaga noastră familie ar fi urmărită din programul de televiziune, din buletinele de știri, din telenovelele românești și mexicane și, atenție, ne amenință direct de la Guvern. Ar fi vorba de ministrul Oprea, Dușa, Daniel Constantin, Valeriu Zgonea, și alții”, mai afirmă femeia în cadrul unei declarației.Ruxandra acuză Secția 3 de Poliție și Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța că, deși a primit zilnic ame-nințări cu moartea pe care le-a semnalat în mod repetat, nu s-au luat niciun fel de măsuri, iar situația a continuat. Oamenii legii spun că sesizările au fost luate în considerare și s-au verificat posibilele fapte, însă temerile femeii nu s-au adeverit. Polițiștii Secției 3 i-au răspuns în două rânduri, în data de 10 noiembrie 2015 și în acest an, pe data de 17 martie.Mircea Radu o amenințăÎntr-o altă plângere, Ruxandra Hirjan are și alte probleme de expus: „Crainicii de televiziune ai canalului TVR1 și TVR2 ne-ar amenința. Mircea Radu și Mirela Negat, pe de-o parte și pe de alta parte verii Radu, Mirela și eu, dar și alți veri au corespondent în televiziune. Acestea sunt doar câteva exemple. Aceste amenințări se găsesc în întreg programul tv. Sunt incluse în formatul de televiziune. Asemănarea fizică și de nume n-ar fi întâmplătoare, ci ar urmări un procedeu specific folosit de infractori. Și n-ar fi vorba numai de rude, ci ar fi vorba de cei din jurul nostru, vecini, prieteni de familie, colegi de serviciu. Există 2 telenovele, una românească și una mexicană, de unde am informații că am fi amenințați. Cea românească se cheamă «Tanti Florica» și cea mexicană «Ținutul Răzbunării». Vă rog să verificați dacă din aceste telenovele îmi sunt amenințați părinții și familia. Personajul Tanti Florica, interpretat de Florin Călinescu, ar fi amenințat-o pe mama mea, Florica Hirjan, pe care am pierdut-o, iar personajul Ulises s-ar referi la prietenii de familie, ofițeri de marină, care de asemenea au pierit în aceeași perioadă cu părinții. Telenovelele au deci semni-ficația unor amenințări cu moartea, la adresa părinților, a familiei și a prietenilor”.Polițiștii mai spun că Ruxandra Hirjan a fost invitată la secție de mai multe ori pentru a clarifica și a-i ajuta pe agenți să înțeleagă mai bine problemele cu care se confruntă, însă nu a venit niciodată pentru a oferi lămuriri. Totodată, un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța i-a răspuns femeii că „nu poate primi astfel de sesizări și că nu poate oferi consiliere”.Legături cu accidentul elicopterului SMURDÎn cadrul uneia dintre plângeri, femeia mai spune: „Medicii din spital care s-au ocupat de părinți ar fi de asemenea urmăriți din programul de televiziune. Dr. Osman, Neagoie și ceilalți doctori, inclusiv medicul de familie. Astfel a apărut la televizor, crainicul TV Osmanovici, de la dr. Osman. Vă rog să verificați și legătura între accidentul elicopterului SMURD și faptul că medicii din Spital erau amenințați. S-a petrecut exact în perioada în care părinții erau spitalizați grav bolnavi în Spitalul Județean. Cu o săptămână înainte să li se facă rău părinților a început să oprească curentul zilnic pe scara blocului, apoi numai în apartament. Aproape în fiecare zi se oprea curentul în casă. Pe întuneric am început cu toții și eu și părinții să vomităm. Apoi a început să i se facă rău mai mult mamei. Am simțit că sunt drogată în casă cu ceva de la distanță. După ce am chemat salvarea, în spital, am început să primesc amenințări cu moartea de la niște persoane pe care n-am putut să le identific. Toți medicii de pe secție parcă erau drogați. Nu voiau să vorbească cu mine, erau nervoși, se închideau în birou. Apoi au început să ne zică diagnostice contradictorii. O zi ziceau că e sănătoasă și n-are nimic, în altă zi ziceau că are tumoră. S-au contrazis tot timpul între ei”.