Caz cutremurător. Elevă de 13 ani, violată la şcoală. Fata este însărcinată

Caz cutremurător. Elevă de 13 ani, violată la școală. Fata este însărcinată

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce alte fete de vârsta ei nu au nicio grijă, o elevă de 13 ani din comuna Movileni va deveni, în scurt timp, mamă. Familia fetei susține că minora a fost violată chiar la școala unde învață, dar a păstrat tăcerea până zilele trecute.Directoarea școlii din Movileni, Ionela Beică, spune că s-a autosesizat după ce colegii fetei de clasă i-au semnalat că minora s-a îngrășat foarte mult și că ar fi însărcinată.“Noi am auzit niște zvonuri săptămâna trecută și am încercat să stăm de vorbă cu fata, dar ea a negat că ar fi gravidă. Însă, mama ei a venit ieri și ne-a anunțat că aceasta e însărcinată. Ne-a spus că fiica ei i-a povestit că, în luna noiembrie, ieșind de la ore, s-a așezat pe o piatră în curtea școlii și de acolo ar fi fost dusă în spatele instituției de doi indivizi, unde a fost violată. Noi am anunțat toate autoritățile”, a declarat directoarea, citată de libertatea.ro.