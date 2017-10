Căutată de poliţişti după ce a fugit de lângă mama ei

Căutată de polițiști după ce a fugit de lângă mama ei

Ştire online publicată Luni, 16 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii Secției 3 fac apel la cei care pot da relații despre o persoană dispărută și îi roagă să sune de urgență la 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție. În urmă cu câteva zile, oamenii legii au fost anunțați de Alexandrina Gherghișan, din comuna Ostrov, județul Tulcea, că fiica ei a fugit de lângă ea în timp ce se aflau în Autogara Sud Constanța și nu a mai revenit până în prezent. Fata dispărută se numește Anișoara Gherghișan, are 34 ani, și se află sub tratament fiind cunoscută cu afecțiuni medicale. Ea are o înălțime de 1,50-1,60 metri, constituție astenică, păr lung blond legat în batic, fața alungită, tenul alb. La data dispariției, tânăra era îmbrăcată cu o fustă lungă de culoare neagră, bluză neagră, batic negru legat pe frunte.