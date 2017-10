Căutat în toată ţara pentru dare de mită, şantaj şi alte infracţiuni. L-aţi văzut?

2

Eliminați otrava din viața românilor, lipsa de iubire !

De când avem în fruntea țării un conducător, ca johanis kw, care este urmașul lui băsescu traian, treburile in țara noastră merg din rău, în mai rău și până când, nu-l veți SUSPENDA, scoate de la Cotroceni, pe neamțul ăsta, României are să-i meargă din rău, mai rău ! Ce aveți cu domnul Sebastian Ghiță ? Aveți, ce aveți pentru că a dat pe față multele nelegiuiri și averile acumulate de unii și alții, care lucrând la stat, au transformat statul în firmă privată, particulară ! Noi, oamenii am lucrat, dar veniturile noastre : salariile și pensiile sunt deeeeeeeestul de mici, ca să nu spunem, că sunt de batjocurăăăăăăă ! Numai unii, au muncit / muncesc ?! De ce unii oameni, nu de gândesc la semenii lor și se gândesc doar la ei, înșiși, sunt oameni fără Dumnezeu, așa se explică, lipsa lor de milă, fără să gândească, că omul, nu are multe vieți, ci doar una și nu constientizăm că, Dumnezeu, ne poate da ca să trăim mai mult pentru faptele bune, ori ne poate împuțina zilele pentru faptele rele !?! Cei care au făcut rele semenilor, ce au primit, exemplu : IROD, NERO, PILAT, HITLER, STALIN, LENIN, CEAUȘESCU......... și cum au sfârșit dacă despre ultimii mai știm, despre primii trei este necesar ca să citim, să ne documentăm pentru a afla despre viața și cum au sfârșit ?! Lăsați în pace pe domnul Sebastian Ghiță, că nu a făcut râu nimănui, ci a dat pe față multele nelegiuiri făcute de unii și alții ! Felicitări, succes domnului Sebastian Ghiță, că oamenii sunt de acord și se bucură, că oamenii află ce spune dumnealui !