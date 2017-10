Câţi bani vor scoate din buzunar şoferii care nesocotesc Codul Rutier

De la 1 februarie

Câți bani vor scoate din buzunar șoferii care nesocotesc Codul Rutier

Amenzile de circulație vor crește de la 1 februarie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, de la 700 la 750 de lei. Vă prezentăm, în rândurile următoare, concret, cât vor trebui să scoată din buzunar, pentru diverse abateri, șoferii prinși că încalcă prevederile Codului Rutier.Codul Rutier prevede că amenzile contravenționale sunt determinate de valoarea și numărul punctelor-amendă aplicate, iar un punct de amendă reprezintă, valoric, 10% din salariul minim brut pe economie. Iar cum salariul minim pe economic urmează să fie, de la 1 februarie, de 750 de lei, este lesne de înțeles că va crește și punctul de amendă, de la 70 la 75 de lei. Dar ce va însemna, această creștere, pentru buzunarele șoferilor prinși pe picior greșit?Cele mai mari amenzi pentru persoane fizice sunt cele din clasa a IV-a, ceea ce înseamnă între 9 și 20 puncte-amendă, adică sancțiuni între 675 și 1.500 de lei. Vor plăti aceste amenzi cei care comit următoarele abateri: circulă cu un autoturism a cărui inspecție tehnică periodică (ITP) este expirată, transportă copii pe locul din dreapta șoferului, folosesc în trafic dispozitive anti-radar.De asemenea, cu până la 20 de puncte-amendă pot fi sancționați și conducătorii auto care refuză să le fie imobilizat vehiculul sau să-i fie verificat tehnic de autorități, care nu au montate plăcuțele de înmatriculare sau depășesc cu 41-50 km/oră viteza maximă admisă. La fel, vor rămâne fără permis și vor primi și amenda maximă de 1.500 de lei și șoferii care sunt găsiți vinovați de comiterea următoarelor contravenții: conduc sub influența băuturilor alcoolice (are o alcoolemie de până în 0,80 g/l alcool pur în sânge), nu opresc la trecerea la nivel cu calea ferată atunci când barierele sunt cobo-râte sau în curs de coborâre ori întorc mașina "pe dunga continuă".Șoferii surprinși că folosesc telefonul mobil la volan sau că nu au fixat centura de siguranță vor trebui să scoată din buzunar amenzi între 150 și 225 de lei, având în vedere că faptele sunt "pedepsite" cu 2 sau 3 puncte-amendă. Cu același cuantum vor fi amendați și cei care opresc în loc nepermis, opresc neregulamentar, circulă pe sens interzis sau depășesc viteza legală cu 10 - 20 km/oră sau nu acordă prioritate pietonilor sau autovehiculelor (totodată, în ultimul caz permisul este reținut pentru o lună de zile).Sancțiunea este mai mare, respectiv între 300 și 375 de lei (clasa a II-a, de 4 sau 5 puncte-amendă) pentru șoferii care depășesc viteza admisă pe un sector de drum cu 20 - 30 km/oră sau pentru cei care pătrund într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocată. Conducătorii auto care nu-i prezintă polițistului actele la control sau care pornesc la drum fără a avea lumini sau semnalizări corespunzătoare sunt pasibili de 6 - 8 puncte-amendă; adică riscă să scoată din buzunar între 450 și 600 de lei pentru ilegalitățile comise. Aceeași sancțiune pecuniară este aplicată și șoferilor care depășesc viteza legală cu 30 - 40 km/oră, care trec pe culoarea roșie a semaforului (în această ultimă situație, în plus, le este reținut permisul pentru 60 de zile!).Dacă achitați amenda în primele 48 de ore lucrătoare de la data primirii procesului verbal de constatare, veți plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Amenzi de circulație se pot plăti la casieriile autorităților locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază funcționează, de cetățenia sau domiciliul contravenientului ori de locul săvârșirii ilegalității.