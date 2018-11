CÂTĂ ÎNCONŞTIENŢĂ! Şoferi prinşi beţi la volan, pe străzile din Constanţa

CÂTĂ ÎNCONȘTIENȚĂ! Șoferi prinși beți la volan, pe străzile din Constanța

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Băneasa, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe raza localității Băneasa, fiind sub influența băuturilor alcoolice.De asemenea, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Adamclisi, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Lalelelor, din localitatea Băneasa, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice și fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 25 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității 23 August, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Verde, din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Regina Elisabeta, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbații în cauză au fost conduși la spital pentru a li se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.