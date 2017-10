Cât poţi să bei la volan fără să te alegi cu dosar penal

Cât poți să bei la volan fără să te alegi cu dosar penal

Ai băut trei beri și te-ai urcat la volan? Mare atenție! Te poți alege cu dosar penal. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice este o problemă destul de serioasă în județul nostru.Aproximativ șapte la sută dintre accidentele rutiere produse în Constanța, anul trecut, au drept cauză consumul de alcool. În același timp, unul din zece accidente mortale au fost provocate de șoferi care se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Dosar penal și până la cinci ani de închisoareDacă ai o alcoolemie în sânge de 0,8 grame pe litru, acuitatea vizuală scade cu cel puțin 20%, iar șoferul își pierde mult din viteza de reacție. O persoană obișnuită, de o înălțime și cu o greutate medie, ar trebui să bea trei beri, trei pahare de vin sau două păhărele cu tărie pentru a se alege cu dosar penal. Ca să nu fie o infracțiune, ar trebui să bei maxim două beri, deja la a treia te duci la limită. În România, legea este foarte strictă în privința consumului de băuturi alcoolice la volan.„Spre deosebire de alte țări, în România, toleranța este zero în această privință. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoarea de la unu la cinci ani. Refuzul, împotrivirea sau sustragerea conducătorului unui autovehicul de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei, se pedepsește cu închisoarea de la doi la șapte ani”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Cât bei, atât alcool ai în sângePolițiștii rutieri explică faptul că există o mare diferență între a te afla sub influența băuturilor alcoolice și a te afla în stare de ebrietate. Te poți afla în stare de ebrietate și dacă vei consuma două guri de tărie. Însă influența băuturilor alcoolice constă în cantitatea de alcool pe care o consumi. Cu cât bei mai mult, cu atât alcoolemia crește. Dacă însă ești o persoană mai corpolentă, ai mai mult sânge în corp, deci poți bea mai mult fără să te alegi cu dosar penal.„Există o diferență între a te afla în stare de ebrietate și a te afla sub influența băuturilor alcoolice. Ebrietatea nu se măsoară, poți intra în stare de ebrietate și de la un păhărel de țuică, de exemplu, depinde de rezistența fiecăruia la băutură. Ceea ce se măsoară este influența băuturilor alcoolice, în funcție de cantitatea de alcool în sânge. În principiu, aceasta este fixă, însă pot apărea diferențe, dacă ai mâncat înainte să bei sau nu, spre exemplu. Cât bei, atât alcool ai în sânge, pentru că în această situație, în sânge nu intră doar alcoolul, ci și substanțele din alimente, iar atunci cantitatea de alcool în sânge se diminuează. Nu mult, însă apar diferențe. Cantitatea de alcool este influențată de mâncare, medicamente și regurgitație. Dacă ești mai corpolent, cantitatea de sânge din corp este mai mare. Alcoolemia reprezintă cantitatea de grame de alcool la un litru de sânge. Având mai mulți litri de sânge, automat procentul scade. Cu cât băutura este mai alcoolizată, cu atât bei mai puțin”, spune polițistul.