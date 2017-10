Cât mai sunt tolerate "sicriele pe patru roţi" în Constanţa? Primăria, Poliţia şi RAR au de dat explicaţii

Cât mai sunt tolerate "sicriele pe patru roți" în Constanța? Primăria, Poliția și RAR au de dat explicații

Microbuzele de transport persoane în Constanța, așa-zisele maxi-taxi, au devenit un adevărat pericol public. De la starea fizică și tehnică a mașinilor și până la maniera în care sunt exploatate, toate elementele arată imaginea unui transport public nu doar necivilizat, dar mai ales periculos.Hârburi pe patru roți, mizerabile, încărcate la refuz cu pasageri, șoferi agresivi, neatenți și nesimțiți, reguli de circulație respectate doar opțional, în timp ce autoritățile statului, de la Primăria Constanța și Poliție până la ARR și RAR, se prefac că totul este absolut normal.După nenumărate semnale de alarmă trase de „Cuget Liber” în legătură cu această situație, după nenumărate accidente și alte evenimente rutiere nefericite, microbuzele de transport persoane din municipiul Constanța își văd nestingherite de treabă, ca și cum tot orașul ar fi al lor.Zilele trecute, un nou accident rutier avea să redeschidă subiectul acestor „sicrie pe patru roți”. Un maxi-taxi rămas fără frâne a intrat în plin în coloana de mașini care era oprită la semafor. Doar norocul a făcut ca acest eveniment să nu se transforme într-o tragedie. Ce s-ar fi întâmplat dacă în loc de coloana de mașini, microbuzul s-ar fi oprit în pietonii care traversau strada? De ce este nevoie de o tragedie, ca și în cazul Colectiv, pentru ca autoritățile să-și ia în serios treaba?Plecând de la această situație, sunt o serie de responsabili în domeniu care ar trebui să dea unele explicații:Primăria ConstanțaDe ce este nevoie de transport public în regim de maxi-taxi, operat de firme private, în orașul Constanța, atâta timp cât există RATC?Practic, Consiliul Local Constanța își sabotează propria regie de transport public, băgându-i în coaste și pe trasee companii private.În ce condiții și pe ce perioadă a fost acordată licența pentru municipiul Constanța actualelor firme private?Primăria Constanța verifică dacă firmele respective își respectă obligațiile stabilite prin contract?ANAF și Poliția EconomicăCâte controale au fost efectuate pe microbuzele de maxi-taxi și câte amenzi au fost acordate? Toată lumea știe că aceste mașini sunt adevărate puiernițe de evaziune fiscală.Poliția Rutieră ConstanțaZilnic, prin fața sediului Poliției Rutiere de pe b-dul IC Brătianu trec zeci de maxi-taxi burdușite cu pasageri, cu mult peste numărul de locuri. În condițiile acestea, câte controale și amenzi a acordat Poliția Rutieră în ultimul an?Câte permise de conducere au fost suspendate conducătorilor de maxi-taxi în ultimul an și câte certificate de înmatriculare au fost reținute?RAR și ARRCum reușesc aceste mașini să treacă inspecțiile RAR și să obțină autorizare ARR atâta timp cât multe dintre ele nu au nici frâne? Nu mai vorbesc de noxe, cauciucuri și alte probleme tehnice.Câte controale în trafic au făcut cele două instituții printre microbuzele de transport persoane din Constanța? Nu de alta, dar se aude că șpăgile sunt uriașe.Plecând de la aceste aspecte, autoritățile statului ar trebui să ofere niște răspunsuri. Și, mai ales, să ia măsuri. Până nu e prea târziu...XXXRedăm câteva comentarii lăsate de cititorii „Cuget Liber” privind transportul de maxi-taxi în Constanța:corupție-rar-itp-ijpAceste „sicrie” pe roți nu au ce căuta într-un oraș/stat civilizat. Cu toții le vedem pe străzi, nu le funcționează stopuri, semnalizări, opresc unde vor, când vor, nu se închid ușile, șoferii vorbesc la telefon, numără banii etc. Dar cine să-i vadă când trec itp/rar cu șpagă și cotizează inclusiv la Pol Jud, Primărie, Consiliul jud. Parcă GMS este al unui „mare” politician, și te mai miri că nu sunt verificați... Și de altfel ne mirăm că RATC are mari probleme. Una din cauze este avizarea funcționării unor astfel de firme de transport, gen GMS. (jiji)La un moment dat, va fi prea târziu!Exact ca și la COLECTIV, trebuie să se întâmple un carnagiu ca cineva să vadă și să audă ce se întâmplă în aceste sicrie pe roți! (mos ion)GMSCe se așteaptă? Să moară zeci de oameni? GMS trebuie scos din transport în comun în oraș până nu va veni o mare nenorocire. Mafia din primărie, cei care dau licența de transport, este mare trebuie, să intre DNA pe fir să vedem cine are acces la licențe, cine sunt patroni? S-ar putea să avem surprize, aceste mașini nu au ITP luat pe bune sau reviziile făcute de ani de zile, lucrările mecanice sunt făcute de personal necalificat pt așa ceva, șoferii au programe de sclavi, adică muncesc de la ora 06 la 22,30 non stop două zile la rând și a 3-a zi au liber. Cum să conducă cu atenție? Nu vă mai suiți în Maxi Taxi! Aveți șansa să nu ajungeți unde... trebuie. Astea sunt puține din cauzele care au dus la accidentul de la Miga. Șoferul sigur era ff obosit din cauza programului de sclavi iar mașina distrusă din punct de vedere tehnic. Totul are un singur nume MAFIA din primăria cta care luptă din toate puterile să distrugă RATC care are acum cel mai bun management din ultimi 25 de ani prin Tanase Cristian. Opriți coșciugele din traseu! (roman)