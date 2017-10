Cât mai poţi dormi liniştit?

7

tun

Va pot spune un alt tun financiar al lui Constantinescu. In anul 2008 a anuntat cu surle si trambite infiintarea unei sectii de chirurgie cardiovasculara la spitalul judetean din Constanta.Era an electoral si avea nevoie de un eveniment. Pentru asta a adus de la Bucuresti un chirurg controversat, Patrut Mircea Emil, un tip pe acelasi calapod caracterial ca si Constantinescu, adica complet lipsit de caracter. Patrut fusese expulzat, sub o forma sau alta, din 3 servicii de chirurgie din Bucuresti.Ultima data a fost sef la Spitalul Militar, unde ajunsese in postura de a nu-si vorbi cu membrii colectivului, de a se reclama la Procuratura Militara cu colegii de acolo (dr. Goleanu ) si de a NU conduce raportul de garda!!! Constantinescu s-a grabit si a facut un leasing de 10 milioane de euro pentru noua sectie cu care a achizitionat aparatura medicala.Sectia a fost infiintata cu mare fast in noiembrie 2008 inainte de alegeri. Mai mulgt, marele Patrut a fost si candidat pentru senat, dare n-a iesit. Apoi sectia a lucrat in gol, in special datorita marelui profesor, care in numai 1 an a facut ca 2 medici sa-si ceara transferul pentru ca nu-l mai suportau( dr. Budu, dr. Terzi ). Concluzie:10 milioane de euro, leasing, sectie nefunctionala, campanie electorala, Nicusor Constantinescu, Patrut Mircea Emil