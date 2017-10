Cât e şpaga pentru a nu pierde permisul? Ce facem cu căruţele din oraş? ŞEFUL DE LA RUTIERĂ, CIPRIAN SOBARU a răspuns întrebărilor voastre!

Cât e șpaga pentru a nu pierde permisul? Ce facem cu căruțele din oraș? ȘEFUL DE LA RUTIERĂ, CIPRIAN SOBARU a răspuns întrebărilor voastre!

Șeful Poliției Rutiere Constanța,a fost astăzi în redacția Cuget Liber pentru un. Mai jos puteți citi răspunsurile date la întrebările voastre. Din păcate, din cauza timpului limitat, nu s-au putut lămuri toate problemele, însă aveți promisiunea că în cursul acestei zile se vor da răspunsuri la cele rămase, iar acestea vor fi publicate în continuarea acestui articol.De asemenea, pe parcursul acestei zile, puteți adresa în continuare întrebările voastre (postate sub formă de comentariu la acest articol sau pe adresa).1. Cand aveti de gand sa faceti un sens giratoriu la intersectia N. Iorga cu b-dul Mamaia? Cate accidente trebuie sa mai fie acolo ca sa faceti un sens giratoriu?!!2. De ce nu se instaleaza si in constanta, pe principalele artere, si in judet, pe drumurile nationale, radare fixe? Sunt mult mai eficiente, iar metoda este folosita in toate tarile europene.3. Este adevarat ca exista norma de amenzi in Politia Rutiera? Stiu de la un prieten politist ca trebuie sa dea un numar minim de sanctiuni pe tura. Este lagala aceasta practica?4. Buna ziua. Am un caz si as vrea o lamurire. Acum cateva luni, un politist de la rutiera mi-a luat permisul pentru ca am depasit pe linia continua. Eu stiu ca nu am depasit axul drumului, dar e vorba mea contra vorba lui. In lipsa unei dovezi filmate, politistul poate sustine si ca i-am tras un cap in gura, ca oricum nimeni nu are dovezi. Cum se procedeaza in astfel de situatii, cum ma pot apara?5. Buna ziua! Pe Aleea Hortensiei, la intersectie cu Bd Tomis, nu exista semn de circulatie '' Interzis virajul la stanga " si se face acest viraj, cu toate ca pe Bd Tomis este banda dubla si cu trecere de pietoni. Este corect acest viraj? Va multumesc.6. Veți rămâne șeful Rutierei? (Mihai)7.Sunt un om care se poate lauda ca a batut ani la randul marile si micile orase ale Europei, inclusiv la volanul masinii. La noi in constanta am observat o anomalie care nu numai ca incurca circulatia rutiera, dar creeaza si pericole. Si aici ma refer la virajele la stanga pe marile bulevarde. Luati un singur exemplu: bdul Lapusneanu, intersectia cu Nicolae Iorga (strada spre spitalul mare) sau Lapuseanu cu Hasdeu. Nu am mai vazut nicaieri ca pe o artera principala sa se blocheze traficul pentru ca unul vrea sa faca stanga. Nu se pot gasi alte metode? De ce nu exista putina vointa pentru a rezolva probleme simple, dar eficiente.Ciprian Sobaru: Este într-adevăr o anomalie. Variante ar fi trasarea unui marcaj continuu sau realizarea de sensuri giratorii. Ambele variante intră în competența Primăriei municipiului Constanța.Mi-a fost suspendat permisul pt ca nu am respectat semnalele de la bariera CFR. Cum fac sa il iau mai repede? (irina)9. Cat e spaga pentru a nu ti se suspenda permisul?Ciprian Sobaru: Un răspuns pertinent îl pot da reprezentanții instituțiilor care10. Ce facem domne cu carutele astea care au impanzit orasul? Sunt pericol public in intersectii si in sesurile giratorii !!!Buna ziua. Am primit amenda pentru ca nu am traversat strada pe la semafor, in timp ce sora mea a primit doar avertisment. E corect?12. Am fost amendat de politia locala pt ca am intrat pe sens.interzis. ce amenzi pot da politistii locala?13. Dle Sobaru, va intreb fara ironie, vreau sa aflu parerea unui specialist in materie intr-un caz real si des intalnit : intr-o localitate, daca vin la volan de pe o strada fara prioritate, opresc la stop, constat ca nu am vizibilitate din cauza masinilor parcate pana in coltul intesectiei, ce am de facut?... e corect si legal sa inaintez treptat si usor catre axul strazii cu prioritate pana am vizibilitate sa ma pot asigura ca pot iesi?.... si daca e in regula...si de pe strada cu prioritate vine din stanga mea un vitezoman grabit, cu 90-100 km/h (conform expertilor sositi la fata locului), imi loveste partea stanga fata a masinii...imi provoaca dauna totala, am doar eu culpa ca am avut stop?... cum ramane cu cel care a parcat pana in coltul intersectiei si mi-a obturat vizibilitatea?... e identificat (am si poze) si e bine-mersi!.... iar eu cu carnetul suspendat!... cel cu viteza, nici nu stiu daca a fost sanctionat... Va multumesc anticipat pentru analiza si raspuns!14. Ma poate trage pe dreapta un politist care nu e de la Rutiera?15. De la ce viteza in sus te ia radarul si iti vine amenda?16. Am parcat masina, recunosc neregulamentar, a venit unul si mi-a lovit-o iar firma se asigurari spune ca e culpa comuna. Cum sta treaba in aceasta situatie?Politia Rutiera trimite amenzi prin posta?18. Suntem locuitori in zona C.A.P. Anadalchioi, iar accesul catre case se face prin prelungirea strazii Tulcei, printre unitatile militare. Problema e ca, la capatul strazii, recent asfaltate, este un indicator Accesul Interzis! Nu de putine ori, echipaje de politie, in special cele de la politia locala, stau la panda si ne ameninta cu amenzi!!! Sunt convins ca unii mai slabi de ingeri... Intrebarea este - Noi pe unde mergem catre casa?19. Buna ziua domnu sef de la rutiera, vreau sa va alarmez si in acelasi timp sa va intreb cand vor fi verificati tiganii din valu lui traian cei care conduc masini cu viteza prin localitate si politia locala nu intervine niciodata , cand aveti de gand sa-i verificati daca au carnete, sau de unde au acele masini?20. Ce s-a intamplat cu toata ceata aia de politisti ridicata de mascati de acasa pentru coruptie? I-am vazut in continuare pe domnii politisti pe strada, dirijand circulatia si dand amenzi. Nu au fost dati afara din politie, ca doar au fost arestati?21. Cand veti aplica amenzi si celor care trec de pe o banda pe alta fara sa semnalizeze? A devenit o obisnuinta in traficul din Constanta lipsa semnalizarii la schimbarea benzii! Sunt chestii banale, dar care duc la tamponari.Ciprian Sobaru: Zilnic se aplică astfel de sancțiuni contravenționale, însă nu avem22. Va deranjam cu o singura problema care se poate rezolva foarte repede cu bunavointa dumneavoastra. Domiciliem in comuna M. Kogalniceanu, pe str. T. Vladimirescu la 20 m de soseaua Bucuresti - Harsova - Constanta. Intrucat blocurile, asa cum au fost construite, nimeni nu s-a gandit ca traficul o sa fie din ce in ce mai mare. Care este rugamintea noastra: Singurul lucru care este deranjabil este viteza masinilor cu care se circula. Degeaba sunt semne de restrictie la intrare in localitate de 50 km/h. Nu e respectata nicaieri. De aceea va rugam prin agentii dvs de circulatie sa luati masurile necesare.Ciprian Sobaru: Vă mulțumim pentru sesizare. Vom repartiza agenți de poliție rutieră cu aparatură radar în zona locuinței dumneavoastră. Din păcate nu vom putea asigura prezența permanentă a echipajului.23. De ce permiteti ca microbuzele ce pleaca din Gara catre statiunile din sudul litoralului, sa circule ilegal, cu doar 10-15 km/h pana ies din oras, chiar si pe sos. Mangaliei unde e o singura banda de mers (cealalta fiind ocupata de masini parcate) si creandu-se astfel cozi in spatele microbuzelor?... 2. de ce nu reglementati ca microbuzele de calatori din Constanta sa nu mai opreasca brusc oriunde apare un calator ce face cu mana (fie imediat dupa sau inainte de o intersectie sau trecere pietoni)??!Ciprian Sobaru: Nu le permitem deplasarea cu viteză redusă în mod nejustificat. În ceea ce privește oprirea între stații, autovehiculele respective au regim de taximetrie și nu sunt obligate să facă urcările și debarcările în stații special amenajate.24. Se poate sustine acum examenul pentru A, si in ce conditii? Motor de 600 cmc, traseu, instructorul ca pasager?Ciprian Sobaru: Nu pot răspunde. Vă rog adresați-vă serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Constanța cu sediul pe bulevardul Mamaia.25. Cand incepeti sa aplicati sanctiuni celor care parcheaza inaintea si dupa trecerile de pieton, pe astfaltul hasurat, asa cum se intampla la ora pranzului, cand scapa copiii de la scoala de langa Academia Navala de pe b-dul Soveja, sau cand sanctionati pe cei care blocheaza prima banda de circulatie, creend ambuteiaje, cand vii de pe str Portitei si ajungi in b-dul Soveja. 2. Cand faceti sensul giratoriu de pe Cismelei cu Tulcei, la Brotacei?26. Sunt un locuitor al comunei Crucea jud constanta si vreau sa stiu dece nu se respecta limita de viteza in localitate multumesc.27. Cand ajungi in Constanta si iesi de pe Autostrada Soarelui, langa Toyota, vi se pare normal sa stai sa cedezi prioritatea la cei de pe DN? Mai mare absurditate ca aici nu am vazut in nicio tara!!! Si asta dureaza de ceva vreme!!!!28. Locuiesc pe Barbu Delavrancea ,statia de taxiuri a fost desfiintata si mutata pe Soveja,dar...in continuare sunt taxiuri care pur si simplu blocheaza traficul,se circula pe un singur sens ,noi ne certam in trafic iar ei bine merci ocupa doua benzi,plus ca stationeaza in coltul intersectiilor blocand pur si simplu vizibilitatea,avind in acet sens numeroase accidente,va rog daca se poate rezolvati si aceasta problema,mult succes in continuare.29. Buna ziua ,As dorii sa il intrebati de Domnul Sobaru daca este de acord sa existe un partenierat intre o firma de tractari si politia rutiera,de cele mai multe ori aflam greu unde este un accident si nu putem intervenii promt pentru a elibera circulatia si a remorca autovehiculele implicate in accident,in Germania de exemplu platforma de tractat ajunge odata cu politia si ambulanta pentru a degaja drumul,daca este de acord astept un raspuns si o adresa unde il pot contacta, MULTUMESC FRUMOS.