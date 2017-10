Cât de sigure sunt străzile Constanţei?

Cât de sigure sunt străzile Constanței?

Reprezentanții Poliției Române au făcut public, ieri, bilanțul activității desfășurate în primul semestru al anului în curs. Datele statistice prezentate arată că, la nivel național, străzile sunt mai sigure decât în aceeași perioadă din 2012.„Criminalitatea stradală este permanent în atenția Poliției Române, infracțiunile care intră în această categorie, prin locul în care sunt săvârșite, creând o stare de dis-confort și nesiguranță amplificată în rândul cetățenilor. În urma activităților desfășurate, infracțiunile stradale au scăzut cu 14%. Au scăzut infracțiunile de omor în stradă, cu 25%, cele de tâlhărie comise pe stradă au scăzut cu 26,77%, iar furturile au scăzut cu 12,23%. De asemenea, infracțiu-nile de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice au scăzut cu 14,83%”, se arată în bilanțul Poliției Române.„Nu avem suficiente patrule!“Spre deosebire, în județul nostru, după cum arată datele ce ne-au fost puse la dispoziție de reprezentanții Poliției Constanța, de la începutul anului au avut loc mai multe infracțiuni pe stradă. E drept, însă, că este vorba de o creștere abia sesizabilă. Astfel, dacă în primul semestru din 2012, pe străzile din județul Constanța au fost înregistrate 1.373 de infracțiuni, de la începutul acestui an au fost comise 1.381 de infracțiuni. Ceea ce înseamnă o creștere de 0,58% procente.De ce sunt atât de multe in-fracțiuni? Polițiștii, cu toții, au un singur răspuns: lipsa patrulelor stradale.„De exemplu, numai la Secția 2, în anul 2000 erau șapte - opt patrule. Acum, abia dacă sunt două patrule pe secție. Iar din cauza lipsei de personal, dacă apar două sesizări la 112, rămânem fără echipaje pe stradă”, ne-au justificat polițiștii.În prezent, pentru reducerea numărului infracțiunilor, oamenii legii își concentrează atenția asupra zonelor unde, în urma analizelor periodice, au fost semnalate mai multe probleme: Secția 1 - B-dul Mamaia și piața Chiliei, Secția 2 Poliție - în piața Tomis 3 și Inel 2, Secția 3 - centrul municipiului și piața Griviței, Secția 5 - zona CET și Abator, Secția 4 - B-dul I. C. Brătianu și cartierul Palas. Dar, după cum ne-au mărturisit oamenii legii, se simte nevoia mai multor patrule!Mai puține tâlhării, mai multe furturiRevenind la datele statistice privind infracționalitatea în județul Constanța, în primul semestru al anului 2013, se impune subliniat faptul că polițiștii au înregistrat o scădere considerabilă la capitolul tâlhării. Astfel, dacă în primele șase luni din 2012 au fost înre-gistrate aproximativ 200 de astfel de fapte, de la începutul anului în curs au fost comise 78 de tâlhării (o scădere de circa 65%).În schimb, dacă nu mai comit tâlhării (majoritatea infractorilor au fost arestați încă din cursul anului trecut, Poliția Constanța înregistrând chiar un record la acest capitol, de peste 100 de tâlhari arestați!), infractorii s-au reîntors la furturi: din buzunare, din societăți comerciale etc. Astfel, dacă în primul semestru din 2012 au fost semnalate polițiștilor 1.053 de furturi, în aceeași perioadă a lui 2013 au fost consemnate peste 1.200 de astfel de fapte (o creștere de 14%).O scădere a fost înregistrată, în schimb, în ceea ce privește scandalurile pe stradă, soldate cu dosare întocmite pentru ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice. Dacă în prima jumătate a lui 2012 au fost întocmite șapte dosare penale, anul acesta a fost demarată cercetarea penală într-un singur caz.„Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale constituie o prioritate a Poliției Române”, se menționează în finalul comunicatului instituției.