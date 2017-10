Cât de pregătiţi sunt pompierii pentru salvarea oamenilor din apă

Cât de pregătiți sunt pompierii pentru salvarea oamenilor din apă

Tragedia ce a avut loc în lacul Siutghiol, în care au murit patru oameni, a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la intervenția salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“. Până la definitivarea anchetei, ce va stabili clar cauza accidentului și dacă s-a acționat ca la carte, toate sunt supoziții. Însă, până atunci, col. Gheorghe Constantin, noul inspector șef al ISU Dobrogea, a răspuns pentru „Cuget Liber“ la câteva dintre nelămuririle privind activitatea unității pe care o conduce.Unul dintre aspectele intens acuzate, după tragedia ce a avut loc în urmă cu o lună, vizează lipsa pregătirii militarilor de la ISU Dobrogea pentru intervențiile de salvare pe apă. Acesta a fost una dintre temele abordate în discuția purtată cu noul inspector șef al instituției, împuternicit în funcție pentru șase luni, col. Gheorghe Constantin.„La nivelul instituției sunt șase scafandri, atestați, ce lucrează la program de opt ore - iar dacă apare o solicitare după terminarea programului sunt chemați de acasă - și aproximativ 26 de conducători de barcă atestați. Aceștia, conducătorii de barcă, sunt încadrați pe autospeciala care tractează barca și lucrează în ture. Scafandrii nu pot să meargă la intervenție fără conducătorul de barcă, iar aceștia sunt câte unul pe fiecare tură. Concediile și liberele acestora sunt planificate astfel încât să fie câte unul pe fiecare tură! Restul personalului este pregătit să intervină în situații de urgență, inclusiv pe apă, cum ar fi salvarea unei persoane de la înec. Dar atestat pentru conducerea bărcii are doar barcagiul, iar ceilalți nu-i pot ține locul. Practic, ar putea, dar ar fi ca și cum o persoană ce are permis auto pentru categoria B conduce un camion, pentru care este obligatorie categoria C. În situația în care o altă persoană conduce ambarcațiunea, și nu are ates-tat, este tras la răspundere comandantul care l-a desemnat”. Se impune precizat că în discuția purtată nu se face referire concret la intervenția din ziua tragediei de pe lacul Siutghiol, având în vedere că în prezent este o anchetă în desfășurare, iar detaliile pot fi făcute publice doar de anchetatori.În altă ordine de idei, orice intervenție de salvare pe apă este realizată în baza unei proceduri. „Intervenții pe apă există în toate județele țării. Lacuri, râuri, baraje există în toate județele, astfel că toate inspectoratele au proceduri privind intervenția pentru salvarea persoanelor din apă, indiferent de cauza incidentelor. Am verificat și acest aspect, al procedurilor de intervenție. Urmează să le mai îmbunătățim, dacă va fi cazul”, a adăugat colonelul Constantin. Iar dotările, respectiv bărcile pneumatice, sunt verificate săptămânal. „Avem bărci pneumatice, sunt bărci românești pe care le-am verificat, acum, de la împuternicire. Le-am reamintit, după împuternicire, că trebuie pornite motoarele acestora, săptămânal. Însă, la motoarele acestea este o problemă. Astfel, motoarele funcționează pe un sistem de răcire cu apă, iar ca să-l pornești pe uscat, îl termini. Și, atunci, am adaptat: am luat niște butoaie de 200 de litri, le-am umplut cu apă, am pus niște cauciucuri de la autospeciale și am pus motoarele pe aceste cauciucuri, să le dăm cheie. Este o soluție. Astfel, se face verificarea săptămânal, ce este consemnată în carnetele de bord ale ambarcațiunilor”, a adăugat șeful ISU Dobrogea.E drept, însă, că dotarea cu auto-speciale reprezintă un punct sensibil. „Nu este o noutate că este o problemă cu autospecialele. Aceasta este situația la nivelul întregii țări, nu doar la ISU Dobrogea. Sunt mașini în funcțiune din 1986, de aproape trei decenii. Sunt însă și autospeciale achiziționate recent, prin programe operaționale, în limita specialităților. De exemplu, la nivelul ISU Dobrogea a fost achiziționată o auto-specială de lucru la înălțime, cu nacelă. Este nouă, este foarte bună, este singura nouă pe județ, dar mai sunt și altele, generații mai vechi, ce sunt folosite. Unde mai avem probleme și am inițiat deja discuții la nivel central este modul de stingere al incendiilor de natură electrică. În aceste cazuri este necesară o autospecială cu pulbere. În prezent se intervine cu stingătoare. Avem în plan dotarea cu un utilaj, să spun așa, cu o capacitate de aproximativ 250 de kilograme, pe care putem să îl tractăm cu autospeciala, la intervenții”, a mai precizat inspectorul șef al ISU Dobrogea.Dar ISU Dobrogea are și puncte forte. E drept, oamenii sunt puțini - mult prea puțini comparativ cu organigrama și volumul de muncă, în urma disponibilizării celor aproximativ 200 de oameni, de la începutul anului trecut - dar „vor să facă treabă”.„Ca o apreciere, ce am putut să observ în trei săptămâni, de la împuternicire, este că oamenii vor să facă treabă, au voință, au bunăvoință. Dar mai trebuie lucrat la relaționare și la modul de executare a atribuțiilor, pe trepte ierarhice. Adică fiecare să știe ce are de făcut. Asta încerc să fac eu, iar accentul trebuie pus cu prioritate pe structurile operative, începând de la pregătire, de jos, de la servant, până la echipaj, până la cel care conduce echipajul, până la cel care conduce mai multe echipaje, cel care conduce mai multe echipaje și inclusiv până la cel care conduce o unitate. Oamenii sunt pregătiți, acum nu pot să spun că la nivel maximum. Acum, rolul nostru este să depistăm punctele mai slabe și să le corectăm”, a concluzionat colonelul Gheorghe Constantin.