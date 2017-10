Cât de pregătită e Constanţa pentru o calamitate

Cât de pregătită e Constanța pentru o calamitate

În fiecare an, pompierii constănțeni sărbătoresc Ziua Protecției Civile pe data de 28 februarie. Pentru a marca momentul, militarii au desfășurat activități în Piața Ovidiu, la care au luat parte zeci de persoane, dar și copii, care au putut urca în autospeciale.Conceptul de protecție civilă a evoluat de la „apărare pasivă” la „apărare locală antiaeriană” în 1952, apoi apărarea locală antiaeriană își schimbă denumirea în apărare civilă în anul 1978, iar în anul 1994 apare în mod oficial denumirea de „protecția civilă”.„Suntem pregătiți!“Protecția Civilă este o componentă a sistemului securității naționale în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate. Concret, pompierii au ca atribuții informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la modul de comportare în cazul unui dezastru, organizarea intervenției în situații de urgență, dar și alarmarea populației despre iminența pericolului.„Ne face o deosebită plăcere să prezentăm tehnica cu care lucrăm, dar și să îi asigurăm pe cetățeni că suntem lângă dumnealor, cel mai mult la rău. Îi asigurăm că îi vom ajuta tot timpul, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, în orice moment. Sunt foarte multe situații în care intervenim. De exemplu, în caz de cutremur sunt mai multe proceduri. Avem diferite autospeciale care au în dotarea lor tot felul de utilaje și accesorii: sudăm, tăiem. În funcție de eveniment, acționăm respectând proce-dura. Să sperăm că nu se întâmplă, însă dacă se întâmplă eu zic că suntem pregătiți”, a precizat col. Gheorghe Constantin, actualul șef al ISU Constanța.Tehnică și echipamente specialeISU Constanța are în dotare mai multe autospeciale, fiecare cu rolul ei. Spre exemplu, militarii operează o autospecială de accidente colective și calamități, care este echipată cu corturi, în care pot fi tratate până la 50 de victime. Apoi există autospeciala pentru CBRN, de decontaminare a echipamentelor, cât și a victimelor unui eveniment - decontaminare chimică, bacteriologică, radio-logică și nucleară, o autospecială de primă intervenție, cu echipamente de prim-ajutor dar și pentru stingerea unui incendiu, o autospecială a scafandrilor de intervenție, cu dotări și barcă necesară pentru apele interioare pentru sal-varea sau recuperarea unor persoane, autospeciala de descarcerare grea, una de descarcerare ușoară, ambulanțele SMURD, dar și autospeciala de terapie intensivă mobilă, dar și autospeciala de lucru la înălțime - echipată cu o scară care poate fi întinsă până la 40 metri.„Nu există misiune mai ușoară. Toate sunt dificile și niciuna nu este ca alta. Ne întâlnim cu tot felul de cazuri cât mai grele, însă facem tot posibilul să ducem la capăt orice misiune. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai dificile misiuni la care am participat a fost cea de anul trecut, din ianuarie, când am scos cele șase victime, atunci când o mașină a căzut de pe un pod, la opt metri adâncime. Temperatura apei era scăzută, vizibilitatea zero, era pe timp de noapte. A fost o intervenție extrem de grea aceea de a scoate mașina de teren împreună cu victimele”, a mărturisit cpt. Marian Ciulei, ofițer specialist 2 la Centrul de antrenament al scafandrilor de intervenție din cadrul ISU Constanța.