Cât de nesimţit să fii să îţi laşi maşina în stradă, în asemenea hal!? Aloooo, poliţiile...

1

Care trotuar?

Stire de rahat, ma intreb daca in fiecare zi in care ati stat la panda nu ati vazut si celelalte masini straine care parcheaza in mijlocul strazii. Va intrebati de ce? I-a priviti mai atent trotuarul din poza , vedeti pe undeva liber? Locuiti pe Badea Cartan , sau ati trecut o singura data si ati vazut masina aia acolo si v-a deranjat? Eu locuiesc in apropiere si pot sa va spun ca ma incurc mereu cand trebuie sa trec pe acolo de dubite de marfa care stau parcate, in mijlocul strazii ,cu orele, de niste masini de la duo distributie care uneori par mutate acolo cu saptamanile, de boliduri care ocupa trotuarul si 3/4 din sosea. De ce nu da politia amenzi? Pentru ca ar trebui sa inceapa de la primarie, deoarece nu exista locuri de parcare in zona, mai sus daca esti destept ai sa vezi unitatea, la stanga complex rezidential, la dreapta unitatii camp liber plin de buruieni, unde oricum nu ai voie sa parchezi. Vreau sa vad o poza si cu alte masini parcate cu curul, sau te-a incurcat doar asta ca nu este straina. Eu locuiesc putin mai departe de acolo si singurul loc de parcare il gasesti la doua statii de autobuz boule! Mai bagati si oamenii in tampeniile voastre! Ziaristi de tot rasul care nu mai au ce face! Presa rusinii la noi in Constanta! Si pluralul politiile? Serios? asta asa de la un jurnalist adevarat la unul fals.