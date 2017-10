Casele se dărâmă, Bindelea rezistă. Justiţia îi spală „petele“!

Casele se dărâmă, Bindelea rezistă. Justiția îi spală „petele“!

Țepele marca Bindelea cu case la cheie, dar fără fundație, de la Valu lui Traian, sunt o provocare reală pentru Justiția constănțeană. Până acum, deși realitatea vorbește de la sine, nici Poliția, nici Parchetul și nici instanțele judecătorești nu par să vrea să recunoască evidența. În ultimii ani, ziarul „Cuget Liber” a prezentat mai multe cazuri privind familii care au cumpărat „case la cheie”, prin intermediul consilierului local Vasile Bindelea, constructor cu ștate vechi la Valu și vânzător, întotdeauna, prin interpuși. Prin înțelegeri verbale cu diferiți proprietari de terenuri din Valu, consilierul local ridica imobile după imobile pe câte o bucățică de pământ, pentru ca apoi să le vândă pe semnătura altora. Dată fiind funcția pe care o deține, autorizațiile de construire și „inspecțiile” angajaților din primăria locală curgeau pe bandă rulantă, astfel că, în acte, casele erau ridicate și în opt zile. Neconcordanțele flagrante dintre autorizațiile și documentele oficiale nu par să „impresioneze” pe nimeni. În tot acest timp, oamenii de bună credință care au muncit ani grei ca să strângă ban pe ban pentru a-și cumpăra o casă, care și-au vândut alte imobile pentru a se retrage, undeva, la țară, ca să aibă parte de liniște și aer curat, sau care s-au înhămat la împru-muturi bancare de zeci de mii de euro, pe care trebuie să le plătească toată viața, s-au pomenit cu o locuință fără fundație, în care crăpăturile apar pe zi ce trece și care se va dărâma cu mult înainte de a fi a lor. Casă fără fundație de 130.000 de euro În urmă cu doi ani, vă prezentam cazul familiei Posedaru, care a împrumutat din bancă suma de 100.000 de euro, la care a adăugat agoniseala ei de-o viață, pentru a-și „permite” casa visurilor, la Valu lui Traian, în „valoare” de 130.000 de euro. Valoarea ei, reală, nu avea să fie însă nici măcar jumătate din suma respectivă, la care se adaugă și dobânzile aferente împrumutului. La scurt timp după ce s-au mutat în „casă nouă” au constatat că locuința începe să crape pe la colțuri, că respectiva clădire nu se comportă nicidecum ca una proaspăt ridicată, ci dimpotrivă, pare o „fată bătrână” ajunsă pe moarte. Un studiu geotehnic comandat pe banii soților Posedaru, efectuat de specialiști, avea să scoată la iveală faptul că minunăția de construcție avea o fundație de doar 40 de centimetri, când, în realitate, ea ar fi trebuit să fie de 1,80 metri; că, de fapt, frumusețea de clădire fusese turnată direct pe sol, prin urmare, nici nu avea cum să reziste mai mult decât o construcție improvizată, dovadă că a început să crape la doar câteva luni de la ridicare; că, de fapt, ceea ce părea frumos pe dinafară era nimic altceva decât o coșmelie la care își arvuniseră banii pe viață! Este inutil să vă mai spunem că imobilul fusese ridicat de Vasile Bindelea, pe terenul unei familii, Răceală, iar banii obținuți din această adevărată „afacere” au fost împărțiți așa cum, probabil, se înțeleseseră dinainte. Bindelea a vândut o casă care nu era a lui Anul trecut am fost contactați de o altă familie care a căzut „victimă” lui Bindelea. De această dată, consilierul local, probabil dus de val de „succesul” afacerilor sale cu locuințe, ignorând legile române și absolut tot ceea ce ține de normal ori moral în lumea asta, a semnat un antecontract de vânzare cumpărare a unei case (într-adevăr ridicată de el), dar care nu apărea pe numele lui în niciun act, ci era construită, la fel ca cealaltă, pe proprietatea altei persoane, urmând ca în urma tranzacției de vânzare-cumpărare să împartă câștigurile. „Locuind în casă, am constatat multiple nereguli majore în construcția imobilului, care au dus la fisurarea pereților, la infiltrarea apei prin acoperiș la îmbinările casei. În urma infiltrațiilor, tavanul din hol a căzut, iar crăpăturile din pereți s-au accentuat” - ne povestea Iulia Vineș. Justiția, o Fata Morgana Din discuțiile purtate cu oamenii din localitate, am constatat că cele două locuințe nu ar fi nicidecum singurele case din Valu lui Traian ridicate într-o astfel de manieră de către consilierul Vasile Bindelea. Dimpotrivă! Există mult mai mulți păgubiți, care ori au avut de suferit până acum ori vor avea de tras ponoase de-acum încolo. Cele două familii despre care v-am vorbit au luat deja, de câțiva ani, calea Justiției. O cale a… pribegiei, mai degrabă, pentru că, deși totul este evident, nimeni nu le face dreptate! De doi ani de zile, Mirela-Nina și Ilie-Nicolae Posedaru au făcut plângeri peste plângeri, au sperat că Poliția, Parchetul, instanțele de judecată vor vedea realitatea și nu se vor ascunde după deget, că nu vor găsi portițe de scăpare tot pentru cei care i-au înșelat și i-au făcut să creadă că a avea încredere în oameni nu este decât o utopie și o dovadă de prostie ori inocență. Numai că, până în prezent, niciuna dintre aceste instituții nu le-a dat de înțeles că Legea ori Statul îi protejează. Ci dimpotrivă! Plângerea făcută împotriva consilierului local Bindelea stă de mai bine de doi ani la Biroul Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Nu numai că nici nu s-a dat vreo soluție, dar nici măcar nu au fost audiați toți martorii. Pentru că bănuiește că este ceva putred la mijloc, familia Posedaru este hotărâtă ca, în viitorul apropiat, să sesizeze DNA-ul. Plângerile către angajații Primăriei din Valu lui Traian, care au întocmit documentele, au emis autorizațiile - cu neconcordanțe evidente, au făcut recepția clădirii, s-au soluționat cu neînceperea urmăririi penale, în prezent soluțiile respective fiind atacate în instanță de către familia Posedaru, urmând a fi soluționate de judecători. Este ultima șansă ca cineva să vadă nedreptatea care li s-a făcut și drama pe care o trăiesc… De asemenea, angajații și experții băncii, care au venit și au făcut „studii” și consemnări care nu se „pupă” cu realitatea, sunt scoși basma curată, cel puțin deocamdată! Aceasta este Justiția și, din păcate, din cauza unor astfel de „răfuieli” cu ea, românul își pierde speranța și încrederea. Cele două familii vor continua însă războiul și, poate, în cele din urmă, cineva se va hotărî să vadă realitatea.