Casele de vacanţă din Constanţa, golite de hoţi: se fură până şi mobila!

1

Anti infractori, exista spray?

Conditiile de detentie sunt paradisiace,de aceea infractorii nu se tem sa ajunga acolo.Riscul de a face parnaie este luat in calcul dar nu e o problema care sa descurajeze scursurile. Prin urmare,dotarea politiei cu arme de asalt si schimbarea abordarii problemelor cu privire la cine trebuie de fapt sa fie protejat in societate,tratamentul extrem de dur aplicat talharilor si hotilor,asupra infractorilor violenti si nu numai,este foarte necesar. Avem nevoie si de o lege pentru autoaparare mai bine definita,adica daca da coltul un bandit la mine in casa,sa nu fiu eu mai rau tratat decat hotul,asa cum s-ar intampla acum. Infractorii trebuiesc delimitati clar in raport cu cetatenii normali,trebuie sa existe actiune continua de lupta impotriva lor,asa cum se fac deratizarile,sa nu mai deranjeze societatea si basca sa ajunga si la conducere,cum am mai patit.