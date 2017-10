"Casă mare, maşină scumpă. Mama joacă în filme porno!" Mesajul uluitor postat de un tânăr pe Facebook

"Casă mare, mașină scumpă. Mama joacă în filme porno!" Mesajul uluitor postat de un tânăr pe Facebook

Un tânăr a povestit, pe Facebook, cum a aflat că mama sa este actriță în filme pentru adulți.Adolescentul povestește că și-a dat seama, cu câțiva ani în urmă, că mama sa nu are un loc de muncă obișnuit, însă nu s-a gândit că ar fi actriță de filme pentru adulți.Într-o zi, însă, chiar înainte să plece la facultate, a observat că o cameră web pe care el și-a dorit-o mult, dar mama sa nu i-a cumpărat-o, se afla pe calculatorul din camera sa. I s-a părut ciudat, dar n-a bănuit nimic până când mama sa i-a făcut cunoștință cu noul ei iubit."Casă mare, mașină scumpă... însă când am ajuns în biroul lui, am avut un șoc. Pe pereți erau poze cu el gol, alături de partenerele din filmele XXX. Am vorbit cu mama despre asta și am aflat că el avea un site pentru adulți și că urma s-o ajute să-și lanseze o carieră în așa ceva. Am fost surprins mai ales pentru că mama a fost tot timpul o persoană strictă. Am vorbit și cu sora mea, care plângea încontinuu... mi-a spus să nu o caut niciodată pe mama pe Google. N-am căutat-o", a povestit tânărul, citat de metro.co.uk. Mesajul lui a stârnit o mulțime de reacții pe rețeaua de socializare.