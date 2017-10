Cartuşul şi omul! Născuţi în "zodia glonţului" - GALERIE FOTO

3

cartusul si omul ! nascuti in zodia glontului

Am copilarit langa 2 unitati militare.Am vazut cum un tragator cu o carabina SKS calibrul 7,62, fara luneta a ochit capul unui porumbel salbatic aflat la cel putin 50 m. Am practicat tirul sportiv la un club din tara in perioada liceului.Am tras in diferite poligoane sportive din tara. Aveam in dotare arme Tula,IJ,Anschutz ;majoritatea munitiei folosite la antrenament si competitii nationale era romaneasca ruseasca,chinezeasca Rar primeam de la campioni romani si straini ca recompensa ca in timpul manevrarii tintelor le intocmeam diagramele loviturilor ,munitie profesionala Tenex si Lapua. In armata Am fost tragator la pusca semiautomata cu luneta "Draganov "cal. 7,62 ( o arma deosebit de Precisa). Loveam batul steagului de pe axul poligonului , cam la 1000-1200m. Este bine ca si in armata romana s-a trecut la modul profesionist de pregatire al lunetistilor ! Tatal meu comandant de pluton in Razboiul din 1941-1945 si veteran de razboi imi povestea despre eficienta si teroarea provocata de lunetisti in timpul luptelor.Tintele lor erau Comandantii incepand de la cei de grupa,pluton, tragatorii la P.M. si Mitraliera, curierii ,transmisionistii, specialistii de ori ce fel, O data un lunetist inamic i-a gaurit bidonul cu apa in timp ce bea !