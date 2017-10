Cartierul din Constanţa unde hoţii îşi fac de cap

Cartierul din Constanța unde hoții își fac de cap

Situată la marginea municipiului Constanța, zona Viile Noi este una dintre zonele unde, frecvent, în timpul nopții, borfașii își fac de cap. Este și lesne de înțeles de ce - după cum admit atât locuitorii, cât și polițiștii: este un cartier de case, unde locuiesc în special persoane vârstnice, iar hoților nu le este greu să sară gardul dintr-o curte în alta, în căutare de obiecte pe care să le fure ușor.Ultima „vizită” a hoților - sau cel puțin ultima pe care au auzit-o localnicii de pe strada Calafatului - a fost în noaptea de vineri spre sâmbătă, 17 spre 18 ianuarie. Vreo cinci inși, după cum ne mărtu-risește o constănțeancă, au sărit de pe o magazie pe alta, au luat gardurile la rând, „mai mult ca sigur căutau să fure, dar i-au auzit oa-menii și au fugit”. O altă vecină ne și arată care a fost traseul hoților: „Vineri seară au fost, s-a simțit. Și la mine (n.r. în curte) au sărit, căci am găsit urme. Au sărit poar-ta, au trecut prin grădină, după care au sărit gardul la vecinul. Gardul vecinului, fiind din plastic, a plesnit și s-a auzit. De acolo au sărit pe magazie, în altă curte și s-au făcut nevăzuți. De la mine nu au furat nimic, dar cred că au furat dincolo, dinspre strada Democrației și erau fugăriți”.Un alt localnic de pe strada respectivă ne spune, resemnat, că nu este prima dată când este călcat de hoți. Mai demult, acum vreo doi ani, i-au dispărut găinile; a mers și a depus plângere la Poliție. Apoi, în urmă cu câteva luni, a găsit urme prin curte, semn că iar au intrat hoții. Nici atunci și nici acum nu a mai chemat Poliția. „Dacă nu ne-a mai furat nimic! Doar au încercat. Am venit de la muncă, fac de pază undeva, via era încă înverzită și am văzut struguri pe jos, frunze, era umblat. Am mai pus niște sârme, să nu poată să sară. Dar mai vin, noap-tea, între 2 și 4, când știu că omul doarme…”, spu-ne constănțea-nul.Incidentul, deși cunoscut de locatarii din zonă, și de natură să crească senti-mentul de nesiguranță - mai ales că, printre informațiile care au fost furnizate echipei „Cuget Liber” care a ajuns în zonă se vehicula inclusiv porecla unuia pe care oamenii îl suspectau și anume „Săgeată” - nu a fost adus și la cunoștința polițiștilor de la Secția 5 Poliție, cei care au zona respectivă în supraveghere. Astfel, polițiștilor nu le-a fost sesizat nici vreun furt și nici faptul că în miez de noapte niște indivizi dubioși au luat-o la picior prin gospodăriile oamenilor.„Zona respectivă o avem în vedere, mai ales că sunt persoane în vârstă. Polițistul de proximitate merge în zonă, cât de des se poate, pentru a vorbi cu oameni, pentru a știi aceștia că pot să apeleze la noi de fiecare dată când au nevoie. Și, profit de ocazie pentru a le spune din nou: chiar și în astfel de situații, când au auzit zgomote, când au văzut indivizi suspecți care au sărit dintr-o curte din alta, să sune la secție și să ne anunțe. Orice informație este utilă iar noi avem deschidere totală pentru a venii în sprijinul oame-nilor”, a declarat pentru „Cuget Liber” comisarul șef Emanuel Lalu, adjunctul Secției 5 Poliție.Sticle cu ulei, borcane cu murături, chiuvete, butoaie, găleți, araci din grădină sau unelte de agricultură - acestea sunt câteva dintre bunurile la care au atentat, de-a lungul timpului, hoții care au călcat prin gospodăriile din acest cartier. Unii sunt de prin Constanța, dar există indicii că o bună parte sunt veniți de prin Cumpăna, fură și pleacă înapoi. Bunurile sunt destinate fie consumului propriu, fie valorificării la centrele de fier vechi.